توفي والده بحادث مماثل.. لغم حوثي يتسبب في وفاة منتزع الألغام "أبو علبة"

8 آلاف مدني يمني قُتلوا بسبب مخلفات الميليشيا الحوثية

توفي أحد العاملين اليمنيين في نزع الألغام اليوم السبت أثناء عمله في تفكيك ألغام زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية غربي مأرب، وذلك بعد مقتل والده في حادثة مماثلة.



وأفاد المرصد اليمني للألغام بأن العامل في مجال نزع الألغام رهيب محمد أبو علبة قُتل بلغم حوثي أثناء عمله في نزع ألغام زرعتها ميليشيا الحوثي في منطقة "الكسارة" بمحافظة مأرب.



وأوضح أن والد "رهيب" كان قد قُتل في حادثة مشابهة في 19 يناير 2017 أثناء نزعه ألغامًا زرعها الحوثيون في تبة "الدوة" بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.



وكان مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في اليمن، العميد أمين العقيلي، قد قدر أن الألغام الحوثية تسببت في مقتل أكثر من 8 آلاف مدني، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، كما تسببت في مقتل 61 من العاملين في البرنامج الوطني لنزع الألغام، وعدد كبير من المصابين والجرحى.