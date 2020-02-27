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تفاعلاً مع "سبق".. إغلاق مجمع الأسنان الطبي المخالف في الخرج

"إدارة الالتزام للقطاع الخاص" وقفت ميدانياً لتأكيد تطبيق القرار

في تفاعل سريع مع ما نشرته "سبق" يوم أمس حول استمرار مجمع طبي خاص بالأسنان في محافظة الخرج بالعمل واستقبال المرضى والمراجعين رغم صدور قرار إغلاق بحقه من إدارة مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية، نتيجةً لوجود مخالفات وتجاوزات للأنظمة والسياسات الصحية، وقفت إدارة المستشفى ممثلة بإدارة الالتزام للقطاع الخاص ميدانياً على المجمع الطبي المخالف، ورصدت عدم تطبيقه القرار الصادر بشأنه، وعملت على التأكد من تطبيق قرار الإغلاق الصادر بحقه نتيجة المخالفات والتجاوزات.

وكانت "سبق" قامت أمس بزيارة ميدانية للمجمع الطبي المعني، ورصدت استمراره بالعمل وتقديم خدماته الصحية للمراجعين، حيث إن لوحة "الإغلاق" لا تزال مثبتة على مدخله الرئيس، كما حصلت "سبق" على عددٍ من الخدمات الطبية التي يقدمها المجمع ووثقتها بفاتورة رسمية مدون بها التاريخ والوقت، وذلك بعد أقل من ساعة من خبر الإغلاق الذي أعلنته وأكدته إدارة المستشفى عبر حسابها الرسمي في "تويتر".

إغلاق منشآت الخرج رغم قرار الإغلاق.. مجمع طبي خاص بالأسنان يواصل العمل في الخرج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاعلاً مع "سبق".. إغلاق مجمع الأسنان الطبي المخالف في الخرج
سبق

في تفاعل سريع مع ما نشرته "سبق" يوم أمس حول استمرار مجمع طبي خاص بالأسنان في محافظة الخرج بالعمل واستقبال المرضى والمراجعين رغم صدور قرار إغلاق بحقه من إدارة مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية، نتيجةً لوجود مخالفات وتجاوزات للأنظمة والسياسات الصحية، وقفت إدارة المستشفى ممثلة بإدارة الالتزام للقطاع الخاص ميدانياً على المجمع الطبي المخالف، ورصدت عدم تطبيقه القرار الصادر بشأنه، وعملت على التأكد من تطبيق قرار الإغلاق الصادر بحقه نتيجة المخالفات والتجاوزات.

وكانت "سبق" قامت أمس بزيارة ميدانية للمجمع الطبي المعني، ورصدت استمراره بالعمل وتقديم خدماته الصحية للمراجعين، حيث إن لوحة "الإغلاق" لا تزال مثبتة على مدخله الرئيس، كما حصلت "سبق" على عددٍ من الخدمات الطبية التي يقدمها المجمع ووثقتها بفاتورة رسمية مدون بها التاريخ والوقت، وذلك بعد أقل من ساعة من خبر الإغلاق الذي أعلنته وأكدته إدارة المستشفى عبر حسابها الرسمي في "تويتر".

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
10:39 PM

تفاعلاً مع "سبق".. إغلاق مجمع الأسنان الطبي المخالف في الخرج

"إدارة الالتزام للقطاع الخاص" وقفت ميدانياً لتأكيد تطبيق القرار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخرج
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في تفاعل سريع مع ما نشرته "سبق" يوم أمس حول استمرار مجمع طبي خاص بالأسنان في محافظة الخرج بالعمل واستقبال المرضى والمراجعين رغم صدور قرار إغلاق بحقه من إدارة مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية، نتيجةً لوجود مخالفات وتجاوزات للأنظمة والسياسات الصحية، وقفت إدارة المستشفى ممثلة بإدارة الالتزام للقطاع الخاص ميدانياً على المجمع الطبي المخالف، ورصدت عدم تطبيقه القرار الصادر بشأنه، وعملت على التأكد من تطبيق قرار الإغلاق الصادر بحقه نتيجة المخالفات والتجاوزات.

وكانت "سبق" قامت أمس بزيارة ميدانية للمجمع الطبي المعني، ورصدت استمراره بالعمل وتقديم خدماته الصحية للمراجعين، حيث إن لوحة "الإغلاق" لا تزال مثبتة على مدخله الرئيس، كما حصلت "سبق" على عددٍ من الخدمات الطبية التي يقدمها المجمع ووثقتها بفاتورة رسمية مدون بها التاريخ والوقت، وذلك بعد أقل من ساعة من خبر الإغلاق الذي أعلنته وأكدته إدارة المستشفى عبر حسابها الرسمي في "تويتر".

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