كما أجرى المختبر أكثر من 29 ألف فحص مخبري . وفي قسم الأشعة تم إجراء اكثر من 35 ألف فحص ، فيما تم التعامل مع ما يزيد عن 145 ألف وصفة طبية.

أوضحت صحة عسير أن مستشفى المجاردة العام قدم خدماته لأكثر من 13 ألف مستفيد في العيادات الخارجية خلال العام الماضي 2020م.

أكثر من 13 ألفًا استفادوا من عيادات مستشفى المجاردة العام بندر آل عوض سبق 2021-02-10 أوضحت صحة عسير أن مستشفى المجاردة العام قدم خدماته لأكثر من 13 ألف مستفيد في العيادات الخارجية خلال العام الماضي 2020م. وبينت صحة المنطقة أنه تم إجراء 927 عملية جراحية خلال نفس الفترة. كما أجرى المختبر أكثر من 29 ألف فحص مخبري . وفي قسم الأشعة تم إجراء اكثر من 35 ألف فحص ، فيما تم التعامل مع ما يزيد عن 145 ألف وصفة طبية.



10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442 10:29 PM

اخر تعديل 11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442 12:04 AM

أكثر من 13 ألفًا استفادوا من عيادات مستشفى المجاردة العام "صحة المنطقة": تم إجراء 927 عملية جراحية خلال الفترة نفسها‏





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أوضحت صحة عسير أن مستشفى المجاردة العام قدم خدماته لأكثر من 13 ألف مستفيد في العيادات الخارجية خلال العام الماضي 2020م.

وبينت صحة المنطقة أنه تم إجراء 927 عملية جراحية خلال نفس الفترة.

كما أجرى المختبر أكثر من 29 ألف فحص مخبري . وفي قسم الأشعة تم إجراء اكثر من 35 ألف فحص ، فيما تم التعامل مع ما يزيد عن 145 ألف وصفة طبية.

