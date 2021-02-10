أكثر من 13 ألفًا استفادوا من عيادات مستشفى المجاردة العام
"صحة المنطقة": تم إجراء 927 عملية جراحية خلال الفترة نفسها
أوضحت صحة عسير أن مستشفى المجاردة العام قدم خدماته لأكثر من 13 ألف مستفيد في العيادات الخارجية خلال العام الماضي 2020م.
وبينت صحة المنطقة أنه تم إجراء 927 عملية جراحية خلال نفس الفترة.
كما أجرى المختبر أكثر من 29 ألف فحص مخبري . وفي قسم الأشعة تم إجراء اكثر من 35 ألف فحص ، فيما تم التعامل مع ما يزيد عن 145 ألف وصفة طبية.
أكثر من 13 ألفًا استفادوا من عيادات مستشفى المجاردة العام
بندر آل عوض
سبق
2021-02-10
أوضحت صحة عسير أن مستشفى المجاردة العام قدم خدماته لأكثر من 13 ألف مستفيد في العيادات الخارجية خلال العام الماضي 2020م.
وبينت صحة المنطقة أنه تم إجراء 927 عملية جراحية خلال نفس الفترة.
كما أجرى المختبر أكثر من 29 ألف فحص مخبري . وفي قسم الأشعة تم إجراء اكثر من 35 ألف فحص ، فيما تم التعامل مع ما يزيد عن 145 ألف وصفة طبية.
10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
10:29 PM
اخر تعديل
11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
12:04 AM
أكثر من 13 ألفًا استفادوا من عيادات مستشفى المجاردة العام
"صحة المنطقة": تم إجراء 927 عملية جراحية خلال الفترة نفسها
أوضحت صحة عسير أن مستشفى المجاردة العام قدم خدماته لأكثر من 13 ألف مستفيد في العيادات الخارجية خلال العام الماضي 2020م.
وبينت صحة المنطقة أنه تم إجراء 927 عملية جراحية خلال نفس الفترة.
كما أجرى المختبر أكثر من 29 ألف فحص مخبري . وفي قسم الأشعة تم إجراء اكثر من 35 ألف فحص ، فيما تم التعامل مع ما يزيد عن 145 ألف وصفة طبية.