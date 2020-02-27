النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعميم جديد يمنع الولائم بمدارس بيشة ويحظر تكليف طلابها بأي طلبات مادية

شمل عدم المبالغة في إقامة الاحتفالات ومنع جمع التبرعات وحث على الاعتدال

وجّه مدير "تعليم بيشة" خالد الغامدي تعميماً لجميع قادة المدارس، يؤكد فيه على ما تضمنته تعاميم سابقة من توجيه بعدم المبالغة في إقامة الاحتفالات، ومنع جمع التبرعات وعدم تكليف منسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات بأي طلبات مادية.

وشمل التوجيه أن تقام الاحتفالات الخاصة بأي مناسبة في محيط المدرسة فقط، وبالقدر المناسب من الوقت كأن تكون أثناء برنامج الاصطفاف الصباحي أو أوقات الفسح، وعدم التوسع في توجيه الدعوات لحضورها، مع البعد عن إقامة الولائم وموائد الطعام المصاحبة للمناشط واللقاءات والندوات دون أي مظاهر احتفالية أو ضيافة مكلفة.

وأكد مدير التعليم على أن تتخذ الهيئة الإدارية والتعليمية بالمدرسة من القدوة وسيلة للتنشئة، من خلال الاعتدال والتوازن والاقتصاد في جميع الأمور، والبعد عن الإسراف وإظهار البذخ، وعن المظاهر السلبية المرتبطة بها من حب الظهور والتباهي، والمحاكاة والتقليد، المخالفة لجوهر ومضمون تعاليم ديننا الحنيف، وتوعية الطلاب والطالبات بثقافة حفظ النعم وتجنب التساهل في إهدارها.

كما أكد التعميم على عدم تكليف منسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات بأي طلبات مادية لا تندرج ضمن واجباتهم، وضرورة التيسير في طلب الأدوات المدرسية الأساسية الخاصة بالطلاب والطالبات والتي قد تشكل عبئا ماديا على أولياء أمورهم.

مدير تعليم بيشة خالد الغامدي بيشة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
تعميم جديد يمنع الولائم بمدارس بيشة ويحظر تكليف طلابها بأي طلبات مادية
سبق

وجّه مدير "تعليم بيشة" خالد الغامدي تعميماً لجميع قادة المدارس، يؤكد فيه على ما تضمنته تعاميم سابقة من توجيه بعدم المبالغة في إقامة الاحتفالات، ومنع جمع التبرعات وعدم تكليف منسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات بأي طلبات مادية.

وشمل التوجيه أن تقام الاحتفالات الخاصة بأي مناسبة في محيط المدرسة فقط، وبالقدر المناسب من الوقت كأن تكون أثناء برنامج الاصطفاف الصباحي أو أوقات الفسح، وعدم التوسع في توجيه الدعوات لحضورها، مع البعد عن إقامة الولائم وموائد الطعام المصاحبة للمناشط واللقاءات والندوات دون أي مظاهر احتفالية أو ضيافة مكلفة.

وأكد مدير التعليم على أن تتخذ الهيئة الإدارية والتعليمية بالمدرسة من القدوة وسيلة للتنشئة، من خلال الاعتدال والتوازن والاقتصاد في جميع الأمور، والبعد عن الإسراف وإظهار البذخ، وعن المظاهر السلبية المرتبطة بها من حب الظهور والتباهي، والمحاكاة والتقليد، المخالفة لجوهر ومضمون تعاليم ديننا الحنيف، وتوعية الطلاب والطالبات بثقافة حفظ النعم وتجنب التساهل في إهدارها.

كما أكد التعميم على عدم تكليف منسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات بأي طلبات مادية لا تندرج ضمن واجباتهم، وضرورة التيسير في طلب الأدوات المدرسية الأساسية الخاصة بالطلاب والطالبات والتي قد تشكل عبئا ماديا على أولياء أمورهم.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
11:14 AM

تعميم جديد يمنع الولائم بمدارس بيشة ويحظر تكليف طلابها بأي طلبات مادية

شمل عدم المبالغة في إقامة الاحتفالات ومنع جمع التبرعات وحث على الاعتدال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
0
565

وجّه مدير "تعليم بيشة" خالد الغامدي تعميماً لجميع قادة المدارس، يؤكد فيه على ما تضمنته تعاميم سابقة من توجيه بعدم المبالغة في إقامة الاحتفالات، ومنع جمع التبرعات وعدم تكليف منسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات بأي طلبات مادية.

وشمل التوجيه أن تقام الاحتفالات الخاصة بأي مناسبة في محيط المدرسة فقط، وبالقدر المناسب من الوقت كأن تكون أثناء برنامج الاصطفاف الصباحي أو أوقات الفسح، وعدم التوسع في توجيه الدعوات لحضورها، مع البعد عن إقامة الولائم وموائد الطعام المصاحبة للمناشط واللقاءات والندوات دون أي مظاهر احتفالية أو ضيافة مكلفة.

وأكد مدير التعليم على أن تتخذ الهيئة الإدارية والتعليمية بالمدرسة من القدوة وسيلة للتنشئة، من خلال الاعتدال والتوازن والاقتصاد في جميع الأمور، والبعد عن الإسراف وإظهار البذخ، وعن المظاهر السلبية المرتبطة بها من حب الظهور والتباهي، والمحاكاة والتقليد، المخالفة لجوهر ومضمون تعاليم ديننا الحنيف، وتوعية الطلاب والطالبات بثقافة حفظ النعم وتجنب التساهل في إهدارها.

كما أكد التعميم على عدم تكليف منسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات بأي طلبات مادية لا تندرج ضمن واجباتهم، وضرورة التيسير في طلب الأدوات المدرسية الأساسية الخاصة بالطلاب والطالبات والتي قد تشكل عبئا ماديا على أولياء أمورهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,847
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,387
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,710
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,979

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة