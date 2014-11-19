"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات حتى 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنِ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.