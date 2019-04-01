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جمعية "إنسان" في الأفلاج تودع 812400 ريال في حسابات 2708 مستفيدين

المبالغ المالية تشمل الحسابات البنكية وتغذية بطاقات العثيم

أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، فرع محافظة الأفلاج، مبلغ 812400 ريال، في حسابات أسر المستفيدين من خدمات فرع الجمعية، للربع الأول من عام 2019، والبالغ عددهم 2708، في محافظة الأفلاج، وذلك من ‏خلال تغذية بطاقات النفقات الأساسية للأسر، وتشمل المبالغ المالية للحسابات البنكية وكذلك تغذية بطاقات العثيم.

وقال مدير جمعية "إنسان" بمحافظة الأفلاج ناجي بن حمدان الرميح: حرصت الجمعية الخيرية لرعاية الإيتام بمحافظة الأفلاج على إيداع النفقات الأساسية في حسابات الأسر بشكل منتظم، لسد احتياجات المستفيدين، وتأمين التزامات الأسر الأساسية، وتوفير الحياة الكريمة لهم، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة من خلال تسخير التقنية الحديثة، وإيداع النفقات المخصصة عبر البطاقات الإلكترونية مسبقة الدفع لحفظ كرامة المستفيدين الذين ترعاهم الجمعية، والتخفيف على الأسر، وإتاحة الفرصة لهم لشراء احتياجاتهم بكل يسر وسهولة ودون فرض منتج معيّن عليهم.

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جمعية "إنسان" في الأفلاج تودع 812400 ريال في حسابات 2708 مستفيدين
سبق

أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، فرع محافظة الأفلاج، مبلغ 812400 ريال، في حسابات أسر المستفيدين من خدمات فرع الجمعية، للربع الأول من عام 2019، والبالغ عددهم 2708، في محافظة الأفلاج، وذلك من ‏خلال تغذية بطاقات النفقات الأساسية للأسر، وتشمل المبالغ المالية للحسابات البنكية وكذلك تغذية بطاقات العثيم.

وقال مدير جمعية "إنسان" بمحافظة الأفلاج ناجي بن حمدان الرميح: حرصت الجمعية الخيرية لرعاية الإيتام بمحافظة الأفلاج على إيداع النفقات الأساسية في حسابات الأسر بشكل منتظم، لسد احتياجات المستفيدين، وتأمين التزامات الأسر الأساسية، وتوفير الحياة الكريمة لهم، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة من خلال تسخير التقنية الحديثة، وإيداع النفقات المخصصة عبر البطاقات الإلكترونية مسبقة الدفع لحفظ كرامة المستفيدين الذين ترعاهم الجمعية، والتخفيف على الأسر، وإتاحة الفرصة لهم لشراء احتياجاتهم بكل يسر وسهولة ودون فرض منتج معيّن عليهم.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
05:07 PM

جمعية "إنسان" في الأفلاج تودع 812400 ريال في حسابات 2708 مستفيدين

المبالغ المالية تشمل الحسابات البنكية وتغذية بطاقات العثيم

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، فرع محافظة الأفلاج، مبلغ 812400 ريال، في حسابات أسر المستفيدين من خدمات فرع الجمعية، للربع الأول من عام 2019، والبالغ عددهم 2708، في محافظة الأفلاج، وذلك من ‏خلال تغذية بطاقات النفقات الأساسية للأسر، وتشمل المبالغ المالية للحسابات البنكية وكذلك تغذية بطاقات العثيم.

وقال مدير جمعية "إنسان" بمحافظة الأفلاج ناجي بن حمدان الرميح: حرصت الجمعية الخيرية لرعاية الإيتام بمحافظة الأفلاج على إيداع النفقات الأساسية في حسابات الأسر بشكل منتظم، لسد احتياجات المستفيدين، وتأمين التزامات الأسر الأساسية، وتوفير الحياة الكريمة لهم، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة من خلال تسخير التقنية الحديثة، وإيداع النفقات المخصصة عبر البطاقات الإلكترونية مسبقة الدفع لحفظ كرامة المستفيدين الذين ترعاهم الجمعية، والتخفيف على الأسر، وإتاحة الفرصة لهم لشراء احتياجاتهم بكل يسر وسهولة ودون فرض منتج معيّن عليهم.

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