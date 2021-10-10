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أمير الجوف يفتتح جسر الملك خالد في سكاكا بتكلفة 32 مليون ريال

بطول 705 أمتار وعرض 17.22 متر، ويشتمل على مسارَيْن بكل اتجاه

افتتح الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم، مشروع جسر الملك خالد في مدينة سكاكا، بتكلفة تجاوزت 32 مليون ريال.

وكان في استقباله لدى وصوله المشروع أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان؛ ومسؤولو الأمانة.

واستمع إلى شرح من المهندس الشرعان؛ عن المشروع الواقع على طريق الملك خالد تقاطع طريق الملك سلمان بطول 705 أمتار وعرض 17.22 متر، ويشتمل على مسارَيْن للطريق في كل اتجاه، وطريق خدمة -مسار في كل اتجاه- ليصل العرض الكلي للطريق لأكثر من 39 متراً، ويمتد المشروع بطول كيلو و35 متراً.

ونوّه أمير منطقة الجوف، بما وفّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من خدمات للمواطنين، موجهاً مسؤولي الأمانة بمضاعفة الجهود لإنجاز المشروعات في وقتها المحدّد دون تأخير، ووفق أفضل المواصفات.

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أمير الجوف يفتتح جسر الملك خالد في سكاكا بتكلفة 32 مليون ريال
سبق

افتتح الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم، مشروع جسر الملك خالد في مدينة سكاكا، بتكلفة تجاوزت 32 مليون ريال.

وكان في استقباله لدى وصوله المشروع أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان؛ ومسؤولو الأمانة.

واستمع إلى شرح من المهندس الشرعان؛ عن المشروع الواقع على طريق الملك خالد تقاطع طريق الملك سلمان بطول 705 أمتار وعرض 17.22 متر، ويشتمل على مسارَيْن للطريق في كل اتجاه، وطريق خدمة -مسار في كل اتجاه- ليصل العرض الكلي للطريق لأكثر من 39 متراً، ويمتد المشروع بطول كيلو و35 متراً.

ونوّه أمير منطقة الجوف، بما وفّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من خدمات للمواطنين، موجهاً مسؤولي الأمانة بمضاعفة الجهود لإنجاز المشروعات في وقتها المحدّد دون تأخير، ووفق أفضل المواصفات.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
11:42 AM

أمير الجوف يفتتح جسر الملك خالد في سكاكا بتكلفة 32 مليون ريال

بطول 705 أمتار وعرض 17.22 متر، ويشتمل على مسارَيْن بكل اتجاه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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افتتح الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم، مشروع جسر الملك خالد في مدينة سكاكا، بتكلفة تجاوزت 32 مليون ريال.

وكان في استقباله لدى وصوله المشروع أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان؛ ومسؤولو الأمانة.

واستمع إلى شرح من المهندس الشرعان؛ عن المشروع الواقع على طريق الملك خالد تقاطع طريق الملك سلمان بطول 705 أمتار وعرض 17.22 متر، ويشتمل على مسارَيْن للطريق في كل اتجاه، وطريق خدمة -مسار في كل اتجاه- ليصل العرض الكلي للطريق لأكثر من 39 متراً، ويمتد المشروع بطول كيلو و35 متراً.

ونوّه أمير منطقة الجوف، بما وفّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من خدمات للمواطنين، موجهاً مسؤولي الأمانة بمضاعفة الجهود لإنجاز المشروعات في وقتها المحدّد دون تأخير، ووفق أفضل المواصفات.

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