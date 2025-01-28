"الخارجية الروسية": محادثات باريس بشأن الأزمة الأوكرانية انتهت دون نتيجة

"المتحدث" اعتبر أن عدم تدخل "الناتو" يحل النزاع

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم (الخميس): "إن محادثات باريس الرباعية بشأن الأزمة الأوكرانية انتهت دون نتائج".

وأضاف المتحدث: "نتوقع من حلف شمال الأطلسي (الناتو) وقف تدخله في كييف، وهذا من شأنه أن يساعد في حل النزاع في شرق أوكرانيا"؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأعرب عن أمله في أن تحقق محادثات برلين المزمع إقامتها بعد أسبوعين، التوصل لنتيجة.