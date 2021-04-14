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بالصور.. قوات الحرس الوطني تتمركز في أحياء مكة وتمنع التجول

أقامت نقاط تفتيش أمنية للتأكد من نظامية المارة

تمركزت قوات وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي داخل أحياء مكة المكرمة، وأقامت نقاط تفتيش أمنية تطبيقًا لقرار منع التجول.

وعملت القوات على منع الحركة، والتأكد من نظامية المارة ضمن الفئات المستثناة، وكذلك مساندة القطاعات الأمنية في تطبيق قرار المنع.

مكة المكرمة وزارة الحرس الوطني منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. قوات الحرس الوطني تتمركز في أحياء مكة وتمنع التجول
سبق

تمركزت قوات وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي داخل أحياء مكة المكرمة، وأقامت نقاط تفتيش أمنية تطبيقًا لقرار منع التجول.

وعملت القوات على منع الحركة، والتأكد من نظامية المارة ضمن الفئات المستثناة، وكذلك مساندة القطاعات الأمنية في تطبيق قرار المنع.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
09:28 PM

بالصور.. قوات الحرس الوطني تتمركز في أحياء مكة وتمنع التجول

أقامت نقاط تفتيش أمنية للتأكد من نظامية المارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
17
31,923

تمركزت قوات وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي داخل أحياء مكة المكرمة، وأقامت نقاط تفتيش أمنية تطبيقًا لقرار منع التجول.

وعملت القوات على منع الحركة، والتأكد من نظامية المارة ضمن الفئات المستثناة، وكذلك مساندة القطاعات الأمنية في تطبيق قرار المنع.

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