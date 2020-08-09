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الاتفاق يحبط مفاجأة الفيحاء.. ويسقطه بثلاثية في الوقت القاتل

حقق فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، فوزاً ثميناً على نظيره الفيحاء 3/2 وبطريقة دراماتيكية، في المباراة التي احتضنها ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، الأحد، ضمن المرحلة الـ24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة قفز الاتفاق إلى المركز السابع بـ35 نقطة، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 27 نقطة، ثابتاً في المركز الـ11.

وجاء الشوط الأول من المواجهة فيحاوي، حيث نجح نواف الصبحي من تسجيل هدف التقدم عند الدقيقة التاسعة، وواصل الضيف الضغط والهجوم، وتمكنوا من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 46 عبر سامي الخيبري.

وفي الشوط الثاني قلص فيليب كيش الفارق سريعاً بهدف في الدقيقة 55، ولحق به سليمان دوكارا بعد دقيقتين فقط، مدركاً التعادل لفريقه.

ونجح علي هزازي في الدقيقة 91، في تسجيل الهدف الثالث من رأسية قوية في الدقيقة 94.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الفيحاء الاتفاق الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتفاق يحبط مفاجأة الفيحاء.. ويسقطه بثلاثية في الوقت القاتل
سبق

حقق فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، فوزاً ثميناً على نظيره الفيحاء 3/2 وبطريقة دراماتيكية، في المباراة التي احتضنها ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، الأحد، ضمن المرحلة الـ24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة قفز الاتفاق إلى المركز السابع بـ35 نقطة، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 27 نقطة، ثابتاً في المركز الـ11.

وجاء الشوط الأول من المواجهة فيحاوي، حيث نجح نواف الصبحي من تسجيل هدف التقدم عند الدقيقة التاسعة، وواصل الضيف الضغط والهجوم، وتمكنوا من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 46 عبر سامي الخيبري.

وفي الشوط الثاني قلص فيليب كيش الفارق سريعاً بهدف في الدقيقة 55، ولحق به سليمان دوكارا بعد دقيقتين فقط، مدركاً التعادل لفريقه.

ونجح علي هزازي في الدقيقة 91، في تسجيل الهدف الثالث من رأسية قوية في الدقيقة 94.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
09:41 PM
اخر تعديل
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
09:49 PM

الاتفاق يحبط مفاجأة الفيحاء.. ويسقطه بثلاثية في الوقت القاتل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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حقق فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، فوزاً ثميناً على نظيره الفيحاء 3/2 وبطريقة دراماتيكية، في المباراة التي احتضنها ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، الأحد، ضمن المرحلة الـ24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة قفز الاتفاق إلى المركز السابع بـ35 نقطة، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 27 نقطة، ثابتاً في المركز الـ11.

وجاء الشوط الأول من المواجهة فيحاوي، حيث نجح نواف الصبحي من تسجيل هدف التقدم عند الدقيقة التاسعة، وواصل الضيف الضغط والهجوم، وتمكنوا من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 46 عبر سامي الخيبري.

وفي الشوط الثاني قلص فيليب كيش الفارق سريعاً بهدف في الدقيقة 55، ولحق به سليمان دوكارا بعد دقيقتين فقط، مدركاً التعادل لفريقه.

ونجح علي هزازي في الدقيقة 91، في تسجيل الهدف الثالث من رأسية قوية في الدقيقة 94.

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