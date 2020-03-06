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نائب وزير الدفاع يبحث مع وزير خارجية بريطانيا الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية

استعرضا الجهود الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

الْتقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، أمس، وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب.

وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض الجهود الإقليمية والدولية، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بياري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، ومستشار وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، وسفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرمبتون، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية.

الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز دومينيك راب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب وزير الدفاع يبحث مع وزير خارجية بريطانيا الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية
سبق

الْتقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، أمس، وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب.

وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض الجهود الإقليمية والدولية، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بياري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، ومستشار وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، وسفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرمبتون، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
03:57 PM

نائب وزير الدفاع يبحث مع وزير خارجية بريطانيا الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية

استعرضا الجهود الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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الْتقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، أمس، وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب.

وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض الجهود الإقليمية والدولية، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بياري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، ومستشار وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، وسفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرمبتون، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية.

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