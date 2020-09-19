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"سياحة البحرين": العرضة وألعاب نارية وعروض سخية تنتظر السعوديين في اليوم الوطني

أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن إطلاق مجموعة متميزة من الفعاليات المميزة على مدار 5 أيام تبدأ من اليوم الخميس 19 سبتمبر وتنتهي الاثنين 23 سبتمبر احتفالاً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ89.

وستتوزع تلك الفعاليات على عدة مناطق مختلفة، من أبرز ها الوجهات السياحية التالية افنيوز البحرين ومجمع السيف بضاحية السيف والبحرين سيتي سنتر ومراسي البحرين، حيث سيستضيف مجمع الأفنيوز عرض البانوش الذي يرمز لوحدة الشعبين إلى جانب الفرقة الموسيقية التي ستعزف أروع المقطوعات، بالإضافة إلى عرض الألعاب النارية، أما بالنسبة لمجمع السيف بضاحية السيف، فسيقدم لزواره فن العرضة الشعبية بساحة المجمع.

وسيشارك مجمع البحرين سيتي سنتر زواره فرحة اليوم الوطني السعودي من خلال الهدايا إلى جانب الديكورات، حيث سيتزين المجمع بأضواء تحتفي بالمناسبة كما ستقدم ترول عرضها الأول في البحرين في ساحة المجمع المركزية.

وسيتم تجهيز شاطئ مراسي البحرين بشاشة سينما خارجية كما ستقام فقرات شعبية من رقصات العرضة والأغاني تقدمها فرق محلية وسترافق ذلك عروض الأنشطة البحرية والمأكولات والحلويات الشعبية للزوار من محطة الطهي المباشر
وقام المكتب التمثيلي للهيئة بالمملكة العربية السعودية بالتنسيق مع مجموعة من الفنادق ووكالات السفر والسياحة بمملكة البحرين من أجل تقديم تشكيلة باقات متنوعة من العروض والخصومات لمنح السياح السعوديين عروض خاصة وتجربة متميزة.

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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"سياحة البحرين": العرضة وألعاب نارية وعروض سخية تنتظر السعوديين في اليوم الوطني
سبق

أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن إطلاق مجموعة متميزة من الفعاليات المميزة على مدار 5 أيام تبدأ من اليوم الخميس 19 سبتمبر وتنتهي الاثنين 23 سبتمبر احتفالاً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ89.

وستتوزع تلك الفعاليات على عدة مناطق مختلفة، من أبرز ها الوجهات السياحية التالية افنيوز البحرين ومجمع السيف بضاحية السيف والبحرين سيتي سنتر ومراسي البحرين، حيث سيستضيف مجمع الأفنيوز عرض البانوش الذي يرمز لوحدة الشعبين إلى جانب الفرقة الموسيقية التي ستعزف أروع المقطوعات، بالإضافة إلى عرض الألعاب النارية، أما بالنسبة لمجمع السيف بضاحية السيف، فسيقدم لزواره فن العرضة الشعبية بساحة المجمع.

وسيشارك مجمع البحرين سيتي سنتر زواره فرحة اليوم الوطني السعودي من خلال الهدايا إلى جانب الديكورات، حيث سيتزين المجمع بأضواء تحتفي بالمناسبة كما ستقدم ترول عرضها الأول في البحرين في ساحة المجمع المركزية.

وسيتم تجهيز شاطئ مراسي البحرين بشاشة سينما خارجية كما ستقام فقرات شعبية من رقصات العرضة والأغاني تقدمها فرق محلية وسترافق ذلك عروض الأنشطة البحرية والمأكولات والحلويات الشعبية للزوار من محطة الطهي المباشر
وقام المكتب التمثيلي للهيئة بالمملكة العربية السعودية بالتنسيق مع مجموعة من الفنادق ووكالات السفر والسياحة بمملكة البحرين من أجل تقديم تشكيلة باقات متنوعة من العروض والخصومات لمنح السياح السعوديين عروض خاصة وتجربة متميزة.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
02:28 PM

"سياحة البحرين": العرضة وألعاب نارية وعروض سخية تنتظر السعوديين في اليوم الوطني

A A A
خالد خليل - الرياض
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1,078

أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن إطلاق مجموعة متميزة من الفعاليات المميزة على مدار 5 أيام تبدأ من اليوم الخميس 19 سبتمبر وتنتهي الاثنين 23 سبتمبر احتفالاً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ89.

وستتوزع تلك الفعاليات على عدة مناطق مختلفة، من أبرز ها الوجهات السياحية التالية افنيوز البحرين ومجمع السيف بضاحية السيف والبحرين سيتي سنتر ومراسي البحرين، حيث سيستضيف مجمع الأفنيوز عرض البانوش الذي يرمز لوحدة الشعبين إلى جانب الفرقة الموسيقية التي ستعزف أروع المقطوعات، بالإضافة إلى عرض الألعاب النارية، أما بالنسبة لمجمع السيف بضاحية السيف، فسيقدم لزواره فن العرضة الشعبية بساحة المجمع.

وسيشارك مجمع البحرين سيتي سنتر زواره فرحة اليوم الوطني السعودي من خلال الهدايا إلى جانب الديكورات، حيث سيتزين المجمع بأضواء تحتفي بالمناسبة كما ستقدم ترول عرضها الأول في البحرين في ساحة المجمع المركزية.

وسيتم تجهيز شاطئ مراسي البحرين بشاشة سينما خارجية كما ستقام فقرات شعبية من رقصات العرضة والأغاني تقدمها فرق محلية وسترافق ذلك عروض الأنشطة البحرية والمأكولات والحلويات الشعبية للزوار من محطة الطهي المباشر
وقام المكتب التمثيلي للهيئة بالمملكة العربية السعودية بالتنسيق مع مجموعة من الفنادق ووكالات السفر والسياحة بمملكة البحرين من أجل تقديم تشكيلة باقات متنوعة من العروض والخصومات لمنح السياح السعوديين عروض خاصة وتجربة متميزة.

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