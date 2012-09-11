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الهلال والفيحاء يواصلان استعداداتهما لمواجهة يوم السبت

أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء مرانًا اعتياديًا؛ تحضيرًا لملاقاة ضيفه فريق الفيحاء مساء يوم السبت المقبل، لحساب الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وسط متابعة من رئيس النادي فهد بن نافل.

فبل بداية التمرين اجتمع مدير الجهاز الفني رازفان لوشيسكو مع اللاعبين، ثم بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، طبق رازفان عددًا الجمل التكتيكية على نصف مساحة الملعب، قبل أن يختتم المران بمناورة فنية على جزء من مساحة الملعب.

يُشار إلى أن اللاعبين الدوليين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة المنتخب مع نظيره اليمني خضعوا لتدريب استرجاعي.

في المقابل أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء مرانه الرئيس وقد ركز المدير الفني للفريق خورخي سيماو في الحصة التدريبية المغلقة اليوم الأربعاء والتي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، على الجانب التكتيكي حيث أجرى لاعبو خط الدفاع تمارين فنية تكتيكية برفقة مساعد المدرب جيلبيرتو اندرادي فيما أجرى لاعبو خط الهجوم تمارين على بناء الهجمات ومواجهة المرمى.

بعد ذلك فرض سيماو مناورة على كامل مساحة الملعب طبق خلالها الأسلوب الفني الذي سيتبعه في مواجهة الهلال وشهدت المناورة عدة توقفات لتصحيح الأخطاء ولإعطاء بعض التوجيهات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال والفيحاء يواصلان استعداداتهما لمواجهة يوم السبت
سبق

أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء مرانًا اعتياديًا؛ تحضيرًا لملاقاة ضيفه فريق الفيحاء مساء يوم السبت المقبل، لحساب الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وسط متابعة من رئيس النادي فهد بن نافل.

فبل بداية التمرين اجتمع مدير الجهاز الفني رازفان لوشيسكو مع اللاعبين، ثم بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، طبق رازفان عددًا الجمل التكتيكية على نصف مساحة الملعب، قبل أن يختتم المران بمناورة فنية على جزء من مساحة الملعب.

يُشار إلى أن اللاعبين الدوليين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة المنتخب مع نظيره اليمني خضعوا لتدريب استرجاعي.

في المقابل أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء مرانه الرئيس وقد ركز المدير الفني للفريق خورخي سيماو في الحصة التدريبية المغلقة اليوم الأربعاء والتي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، على الجانب التكتيكي حيث أجرى لاعبو خط الدفاع تمارين فنية تكتيكية برفقة مساعد المدرب جيلبيرتو اندرادي فيما أجرى لاعبو خط الهجوم تمارين على بناء الهجمات ومواجهة المرمى.

بعد ذلك فرض سيماو مناورة على كامل مساحة الملعب طبق خلالها الأسلوب الفني الذي سيتبعه في مواجهة الهلال وشهدت المناورة عدة توقفات لتصحيح الأخطاء ولإعطاء بعض التوجيهات.

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
10:40 PM

الهلال والفيحاء يواصلان استعداداتهما لمواجهة يوم السبت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء مرانًا اعتياديًا؛ تحضيرًا لملاقاة ضيفه فريق الفيحاء مساء يوم السبت المقبل، لحساب الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وسط متابعة من رئيس النادي فهد بن نافل.

فبل بداية التمرين اجتمع مدير الجهاز الفني رازفان لوشيسكو مع اللاعبين، ثم بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، طبق رازفان عددًا الجمل التكتيكية على نصف مساحة الملعب، قبل أن يختتم المران بمناورة فنية على جزء من مساحة الملعب.

يُشار إلى أن اللاعبين الدوليين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة المنتخب مع نظيره اليمني خضعوا لتدريب استرجاعي.

في المقابل أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء مرانه الرئيس وقد ركز المدير الفني للفريق خورخي سيماو في الحصة التدريبية المغلقة اليوم الأربعاء والتي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، على الجانب التكتيكي حيث أجرى لاعبو خط الدفاع تمارين فنية تكتيكية برفقة مساعد المدرب جيلبيرتو اندرادي فيما أجرى لاعبو خط الهجوم تمارين على بناء الهجمات ومواجهة المرمى.

بعد ذلك فرض سيماو مناورة على كامل مساحة الملعب طبق خلالها الأسلوب الفني الذي سيتبعه في مواجهة الهلال وشهدت المناورة عدة توقفات لتصحيح الأخطاء ولإعطاء بعض التوجيهات.

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