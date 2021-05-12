بعد البادرة الإنسانية غير المستغربة التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله- بتسجيلهما في برنامج التبرع بالأعضاء، أعلن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز تبرعه بالأعضاء والتسجيل في البرنامج، داعياً الجميع إلى الدعم والمبادرة.
تشجيعًا من القيادة لعموم المواطنين والمقيمين على التسجيل
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يسجلان في "برنامج التبرع بالأعضاء"
أمير الباحة ينضم إلى برنامج التبرع بالأعضاء
اقتداء بالقيادة داعياً الجميع إلى الدعم والمبادرة
بعد البادرة الإنسانية غير المستغربة التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله- بتسجيلهما في برنامج التبرع بالأعضاء، أعلن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز تبرعه بالأعضاء والتسجيل في البرنامج، داعياً الجميع إلى الدعم والمبادرة.أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز
أمير الباحة ينضم إلى برنامج التبرع بالأعضاء
اقتداء بالقيادة داعياً الجميع إلى الدعم والمبادرة
بعد البادرة الإنسانية غير المستغربة التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله- بتسجيلهما في برنامج التبرع بالأعضاء، أعلن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز تبرعه بالأعضاء والتسجيل في البرنامج، داعياً الجميع إلى الدعم والمبادرة.