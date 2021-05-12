أمير الباحة ينضم إلى برنامج التبرع بالأعضاء

اقتداء بالقيادة داعياً الجميع إلى الدعم والمبادرة

بعد البادرة الإنسانية غير المستغربة ‏التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله- بتسجيلهما في برنامج التبرع بالأعضاء، أعلن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز تبرعه بالأعضاء والتسجيل في البرنامج، داعياً الجميع إلى الدعم والمبادرة.