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"هيئة قلوة" تفعّل حملة "مكارم الأخلاق"

لتعزيز القيم الإسلامية في نفوس المجتمع

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة قلوة في منطقة الباحة، نشر المحتوى التوعوي لحملة "مكارم الأخلاق"، بنشر مضامين الحملة من خلال اللوحات في الطرق الرئيسية والأماكن العامة، بالتعاون مع بلدية محافظة قلوة، في إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

من جانبه بيّن مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة قلوة الشيخ منصور بن علي شراحيلي، أن هذه الحملة التي أطلق أعمالها بالمنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، حملةٌ شاملة لتعزيز الأخلاق والقيم الإسلامية في نفوس المجتمع بكافة شرائحه، وتأتي بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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"هيئة قلوة" تفعّل حملة "مكارم الأخلاق"
سبق

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة قلوة في منطقة الباحة، نشر المحتوى التوعوي لحملة "مكارم الأخلاق"، بنشر مضامين الحملة من خلال اللوحات في الطرق الرئيسية والأماكن العامة، بالتعاون مع بلدية محافظة قلوة، في إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

من جانبه بيّن مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة قلوة الشيخ منصور بن علي شراحيلي، أن هذه الحملة التي أطلق أعمالها بالمنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، حملةٌ شاملة لتعزيز الأخلاق والقيم الإسلامية في نفوس المجتمع بكافة شرائحه، وتأتي بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
12:53 PM

"هيئة قلوة" تفعّل حملة "مكارم الأخلاق"

لتعزيز القيم الإسلامية في نفوس المجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة قلوة في منطقة الباحة، نشر المحتوى التوعوي لحملة "مكارم الأخلاق"، بنشر مضامين الحملة من خلال اللوحات في الطرق الرئيسية والأماكن العامة، بالتعاون مع بلدية محافظة قلوة، في إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

من جانبه بيّن مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة قلوة الشيخ منصور بن علي شراحيلي، أن هذه الحملة التي أطلق أعمالها بالمنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، حملةٌ شاملة لتعزيز الأخلاق والقيم الإسلامية في نفوس المجتمع بكافة شرائحه، وتأتي بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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