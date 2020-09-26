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"كورونا" يواصل ضرباته لفرنسا.. ويصيب 14412 شخصًا خلال يوم

عدد المرضى يرتفع إلى 527446

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 14412 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و39 وفاة، اليوم السبت.

وتقترب الإصابات الجديدة من الرقم القياسي للحالات اليومية المسجَّل قبل أيام بأكثر من 16 ألف حالة.

ويبلغ حاليًا العدد الإجمالي للإصابات في فرنسا 527 ألفًا و446 إصابة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 31700، وفقًا لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد فرنسا

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"كورونا" يواصل ضرباته لفرنسا.. ويصيب 14412 شخصًا خلال يوم
سبق

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 14412 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و39 وفاة، اليوم السبت.

وتقترب الإصابات الجديدة من الرقم القياسي للحالات اليومية المسجَّل قبل أيام بأكثر من 16 ألف حالة.

ويبلغ حاليًا العدد الإجمالي للإصابات في فرنسا 527 ألفًا و446 إصابة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 31700، وفقًا لـ"رويترز".

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
09:59 PM

"كورونا" يواصل ضرباته لفرنسا.. ويصيب 14412 شخصًا خلال يوم

عدد المرضى يرتفع إلى 527446

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 14412 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و39 وفاة، اليوم السبت.

وتقترب الإصابات الجديدة من الرقم القياسي للحالات اليومية المسجَّل قبل أيام بأكثر من 16 ألف حالة.

ويبلغ حاليًا العدد الإجمالي للإصابات في فرنسا 527 ألفًا و446 إصابة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 31700، وفقًا لـ"رويترز".

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