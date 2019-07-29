النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تنبيه متقدم من "الأرصاد".. أمطار ورياح على عسير

الحالة تشمل بلقرن والنماص وتنتهي في 8 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً بخصوص منطقة عسير يفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة "أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل".

وتبدأ الحالة في الساعة 11:00 اليوم الاثنين، وتستمر حتى الساعة 20:00 من مساء اليوم نفسه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تنبيه متقدم من "الأرصاد".. أمطار ورياح على عسير
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً بخصوص منطقة عسير يفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة "أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل".

وتبدأ الحالة في الساعة 11:00 اليوم الاثنين، وتستمر حتى الساعة 20:00 من مساء اليوم نفسه.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
03:08 PM

تنبيه متقدم من "الأرصاد".. أمطار ورياح على عسير

الحالة تشمل بلقرن والنماص وتنتهي في 8 مساء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
0
1,668

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً بخصوص منطقة عسير يفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة "أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل".

وتبدأ الحالة في الساعة 11:00 اليوم الاثنين، وتستمر حتى الساعة 20:00 من مساء اليوم نفسه.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,266
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,380
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,338
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,210

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة