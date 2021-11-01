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"اليوبي" يُدشن مسابقة رئيس الجامعة للعمل التطوعي بجامعة المؤسس

تهدف لتفعيل دور الطلبة من واقع تخصصاتهم العلمية

دشن رئيس جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، صباح اليوم الاثنين، في مكتبه بالإدارة العليا، مسابقة رئيس الجامعة للعمل التطوعي بين الكليات في نسختها الخامسة.

وتهدف المسابقة إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتفعيل دور الطلبة من خلال تخصصاتهم العلمية.

واستمع رئيس الجامعة إلى شرح مفصل عن آلية المسابقة والتي تعتمد على تقديم مشروعات تطوعية من التخصصات العلمية لكل كلية، بحضور عميد شؤون الطلاب، الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، ووكيل العمادة للأنشطة والمهارات، الدكتور عبد العزيز بن عمر العماري، ومدير إدارة العمل التطوعي، متعب حسين المالكي، ومشرف البرامج التطوعية، محمد ذاكر الزبيدي.

وأشاد رئيس الجامعة، الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، بالجهود التي تبذلها عمادة شؤون الطلاب ممثلة في إدارة العمل التطوعي في نشر ثقافة العمل التطوعي لتحقيق رؤية المملكة 2030" من خلال تحفيز وتشجيع الطلاب والطالبات من مختلف الكليات بالجامعة على المشاركة وتنفيذ مشروعات تطوعية والمبادرة بتقديم أعمال تطوعية من واقع التخصص داخل وخارج الجامعة.

وأشار إلى أن الجامعة ستساهم بفاعلية في مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- من خلال زراعة مائة ألف شتلة من خلال المتطوعين والمتطوعات من طلبة الجامعة ومنسوبيها.

كما أشاد بالتعاون البناء مع قطاعات الدولة المختلفة ومشاركة الطلاب والطالبات في الأعمال التطوعية المختلفة.

من جانبه، بين عميد شؤون الطلاب، الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن المسابقة حققت نجاحا باهرا في النسخ الأربع الماضية فقد بلغ عدد المشروعات التطوعية المشاركة خلال النسخ الأربع الماضية 50 مشروعًا تطوعيًا، بمشاركة 640 طالبًا بواقع 17970 ساعة تطوعية، ووصل عدد المستفيدين منها 16080 مستفيدًا.

وأفاد "القحطاني" بأن المسابقة في النسخة الجديدة لهذا العام تم تحديث معايير تقييم المشروعات والمبادرات التطوعية بما يضمن جودة المخرجات، وتأهيل الفرق التطوعية المشاركة من الكليات في تصميم المبادرات التطوعية، حيث تهدف المسابقة إلى المساهمة في بناء مجتمع متعاون ومتكاتف ويشعر بالمسؤولية تجاه الغير، من خلال خلق روح التنافس بين الكليات لخدمة المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"اليوبي" يُدشن مسابقة رئيس الجامعة للعمل التطوعي بجامعة المؤسس
سبق

دشن رئيس جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، صباح اليوم الاثنين، في مكتبه بالإدارة العليا، مسابقة رئيس الجامعة للعمل التطوعي بين الكليات في نسختها الخامسة.

وتهدف المسابقة إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتفعيل دور الطلبة من خلال تخصصاتهم العلمية.

واستمع رئيس الجامعة إلى شرح مفصل عن آلية المسابقة والتي تعتمد على تقديم مشروعات تطوعية من التخصصات العلمية لكل كلية، بحضور عميد شؤون الطلاب، الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، ووكيل العمادة للأنشطة والمهارات، الدكتور عبد العزيز بن عمر العماري، ومدير إدارة العمل التطوعي، متعب حسين المالكي، ومشرف البرامج التطوعية، محمد ذاكر الزبيدي.

وأشاد رئيس الجامعة، الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، بالجهود التي تبذلها عمادة شؤون الطلاب ممثلة في إدارة العمل التطوعي في نشر ثقافة العمل التطوعي لتحقيق رؤية المملكة 2030" من خلال تحفيز وتشجيع الطلاب والطالبات من مختلف الكليات بالجامعة على المشاركة وتنفيذ مشروعات تطوعية والمبادرة بتقديم أعمال تطوعية من واقع التخصص داخل وخارج الجامعة.

وأشار إلى أن الجامعة ستساهم بفاعلية في مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- من خلال زراعة مائة ألف شتلة من خلال المتطوعين والمتطوعات من طلبة الجامعة ومنسوبيها.

كما أشاد بالتعاون البناء مع قطاعات الدولة المختلفة ومشاركة الطلاب والطالبات في الأعمال التطوعية المختلفة.

من جانبه، بين عميد شؤون الطلاب، الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن المسابقة حققت نجاحا باهرا في النسخ الأربع الماضية فقد بلغ عدد المشروعات التطوعية المشاركة خلال النسخ الأربع الماضية 50 مشروعًا تطوعيًا، بمشاركة 640 طالبًا بواقع 17970 ساعة تطوعية، ووصل عدد المستفيدين منها 16080 مستفيدًا.

وأفاد "القحطاني" بأن المسابقة في النسخة الجديدة لهذا العام تم تحديث معايير تقييم المشروعات والمبادرات التطوعية بما يضمن جودة المخرجات، وتأهيل الفرق التطوعية المشاركة من الكليات في تصميم المبادرات التطوعية، حيث تهدف المسابقة إلى المساهمة في بناء مجتمع متعاون ومتكاتف ويشعر بالمسؤولية تجاه الغير، من خلال خلق روح التنافس بين الكليات لخدمة المجتمع.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
07:24 PM

"اليوبي" يُدشن مسابقة رئيس الجامعة للعمل التطوعي بجامعة المؤسس

تهدف لتفعيل دور الطلبة من واقع تخصصاتهم العلمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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دشن رئيس جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، صباح اليوم الاثنين، في مكتبه بالإدارة العليا، مسابقة رئيس الجامعة للعمل التطوعي بين الكليات في نسختها الخامسة.

وتهدف المسابقة إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتفعيل دور الطلبة من خلال تخصصاتهم العلمية.

واستمع رئيس الجامعة إلى شرح مفصل عن آلية المسابقة والتي تعتمد على تقديم مشروعات تطوعية من التخصصات العلمية لكل كلية، بحضور عميد شؤون الطلاب، الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، ووكيل العمادة للأنشطة والمهارات، الدكتور عبد العزيز بن عمر العماري، ومدير إدارة العمل التطوعي، متعب حسين المالكي، ومشرف البرامج التطوعية، محمد ذاكر الزبيدي.

وأشاد رئيس الجامعة، الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، بالجهود التي تبذلها عمادة شؤون الطلاب ممثلة في إدارة العمل التطوعي في نشر ثقافة العمل التطوعي لتحقيق رؤية المملكة 2030" من خلال تحفيز وتشجيع الطلاب والطالبات من مختلف الكليات بالجامعة على المشاركة وتنفيذ مشروعات تطوعية والمبادرة بتقديم أعمال تطوعية من واقع التخصص داخل وخارج الجامعة.

وأشار إلى أن الجامعة ستساهم بفاعلية في مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- من خلال زراعة مائة ألف شتلة من خلال المتطوعين والمتطوعات من طلبة الجامعة ومنسوبيها.

كما أشاد بالتعاون البناء مع قطاعات الدولة المختلفة ومشاركة الطلاب والطالبات في الأعمال التطوعية المختلفة.

من جانبه، بين عميد شؤون الطلاب، الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن المسابقة حققت نجاحا باهرا في النسخ الأربع الماضية فقد بلغ عدد المشروعات التطوعية المشاركة خلال النسخ الأربع الماضية 50 مشروعًا تطوعيًا، بمشاركة 640 طالبًا بواقع 17970 ساعة تطوعية، ووصل عدد المستفيدين منها 16080 مستفيدًا.

وأفاد "القحطاني" بأن المسابقة في النسخة الجديدة لهذا العام تم تحديث معايير تقييم المشروعات والمبادرات التطوعية بما يضمن جودة المخرجات، وتأهيل الفرق التطوعية المشاركة من الكليات في تصميم المبادرات التطوعية، حيث تهدف المسابقة إلى المساهمة في بناء مجتمع متعاون ومتكاتف ويشعر بالمسؤولية تجاه الغير، من خلال خلق روح التنافس بين الكليات لخدمة المجتمع.

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