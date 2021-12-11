النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. محافظ شقراء يكرم عددًا من رجال الأمن والمرور لجهودهم المميزة

أشاد بشجاعتهم ودورهم في خدمة للوطن وثمن سرعة تفاعلهم ونشرهم الطمأنينة

كرم محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، في ديوان المحافظة، عددًا من رجال المرور ورجال الأمن في القطاعات الأمنية بالمحافظة؛ نظير جهودهم المميزة.

حضر التكريم وكيل محافظة شقراء مسلط بن ناصر بن سعيدان، ومساعد مدير شرطة محافظة شقراء العقيد سعد القحطاني، ومدير مرور محافظة شقراء المقدم عبدالرحمن العصيمي.

وفي حفل خطابي شكر "البواردي" رجال الأمن والمرور على جهودهم وشجاعتهم، وما يقدمون من أعمال شاقة في خدمة الوطن والمواطن والمقيم، وسرعة تفاعلهم مع القضايا الأمنية.

كما ثمن حرصهم على سلامة المجتمع، وتفانيهم في حفظ النظام العام ونشر الطمأنينة، مؤكدًا أنهم العيون الساهرة على سلامة الوطن وأمنه، وحفظ الأرواح والممتلكات.

بعد ذلك قام محافظ شقراء بتسليم دروع الثناء والشكر لرجال الأمن والمرور المميزين، وهم على النحو التالي:

- شرطة محافظة شقراء: رئيس رقباء فلاح بن صلاح الحربي.

- قوة المهمات والواجبات الخاصة رقيب نواف بن فهد المطيري، رقيب ماجد بن ضحوي الحربي، رقيب هندي بن طلال العتيبي، رقيب أحمد بن سليمان المطيري.

- مخفر شرطة أشيقر: رئيس رقباء مرزوق بن عايض المطيري، رقيب مرزوق بن دغليب الجذع، رقيب بندر بن عيد العتيبي، رقيب سلطان بن فالح المطيري، عريف أحمد بن حمد المطيري.

- دوريات الأمن بمحافظة شقراء: رقيب أول فيحان بن غالب الروقي، رقيب عيد بن حبيليص العصيمي.

- مرور محافظة شقراء: وكيل رقيب بجاد بن نجر المقاطي، عريف ضيف الله بن حمود السيحاني.

وفي ختام التكريم عبّر مساعد مدير شرطة شقراء العقيد سعد القحطاني، باسمه ونيابة عن المكرمين، عن شكرهم للمحافظ على تكريمه الدائم لرجال الأمن في مختلف القطاعات، مؤكدًا على أن هذا التكريم غير مستغرب عليه، لافتًا إلى أنه سيكون دافعًا لهم و لزملائهم لبذل المزيد من الجهد، ورافدًا لتحقيق المزيد من الإنجازات.

كما أثنى مدير مرور محافظة شقراء المقدم عبدالرحمن العصيمي، على دعم وتكريم المحافظ، معبرًا عن بالغ شكره وتقديره له على تشجيعه الدائم لرجال الأمن والمرور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. محافظ شقراء يكرم عددًا من رجال الأمن والمرور لجهودهم المميزة
سبق

كرم محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، في ديوان المحافظة، عددًا من رجال المرور ورجال الأمن في القطاعات الأمنية بالمحافظة؛ نظير جهودهم المميزة.

حضر التكريم وكيل محافظة شقراء مسلط بن ناصر بن سعيدان، ومساعد مدير شرطة محافظة شقراء العقيد سعد القحطاني، ومدير مرور محافظة شقراء المقدم عبدالرحمن العصيمي.

وفي حفل خطابي شكر "البواردي" رجال الأمن والمرور على جهودهم وشجاعتهم، وما يقدمون من أعمال شاقة في خدمة الوطن والمواطن والمقيم، وسرعة تفاعلهم مع القضايا الأمنية.

كما ثمن حرصهم على سلامة المجتمع، وتفانيهم في حفظ النظام العام ونشر الطمأنينة، مؤكدًا أنهم العيون الساهرة على سلامة الوطن وأمنه، وحفظ الأرواح والممتلكات.

بعد ذلك قام محافظ شقراء بتسليم دروع الثناء والشكر لرجال الأمن والمرور المميزين، وهم على النحو التالي:

- شرطة محافظة شقراء: رئيس رقباء فلاح بن صلاح الحربي.

- قوة المهمات والواجبات الخاصة رقيب نواف بن فهد المطيري، رقيب ماجد بن ضحوي الحربي، رقيب هندي بن طلال العتيبي، رقيب أحمد بن سليمان المطيري.

- مخفر شرطة أشيقر: رئيس رقباء مرزوق بن عايض المطيري، رقيب مرزوق بن دغليب الجذع، رقيب بندر بن عيد العتيبي، رقيب سلطان بن فالح المطيري، عريف أحمد بن حمد المطيري.

- دوريات الأمن بمحافظة شقراء: رقيب أول فيحان بن غالب الروقي، رقيب عيد بن حبيليص العصيمي.

- مرور محافظة شقراء: وكيل رقيب بجاد بن نجر المقاطي، عريف ضيف الله بن حمود السيحاني.

وفي ختام التكريم عبّر مساعد مدير شرطة شقراء العقيد سعد القحطاني، باسمه ونيابة عن المكرمين، عن شكرهم للمحافظ على تكريمه الدائم لرجال الأمن في مختلف القطاعات، مؤكدًا على أن هذا التكريم غير مستغرب عليه، لافتًا إلى أنه سيكون دافعًا لهم و لزملائهم لبذل المزيد من الجهد، ورافدًا لتحقيق المزيد من الإنجازات.

كما أثنى مدير مرور محافظة شقراء المقدم عبدالرحمن العصيمي، على دعم وتكريم المحافظ، معبرًا عن بالغ شكره وتقديره له على تشجيعه الدائم لرجال الأمن والمرور.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
12:35 PM
اخر تعديل
11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
02:26 PM

شاهد.. محافظ شقراء يكرم عددًا من رجال الأمن والمرور لجهودهم المميزة

أشاد بشجاعتهم ودورهم في خدمة للوطن وثمن سرعة تفاعلهم ونشرهم الطمأنينة

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
0
1,065

كرم محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، في ديوان المحافظة، عددًا من رجال المرور ورجال الأمن في القطاعات الأمنية بالمحافظة؛ نظير جهودهم المميزة.

حضر التكريم وكيل محافظة شقراء مسلط بن ناصر بن سعيدان، ومساعد مدير شرطة محافظة شقراء العقيد سعد القحطاني، ومدير مرور محافظة شقراء المقدم عبدالرحمن العصيمي.

وفي حفل خطابي شكر "البواردي" رجال الأمن والمرور على جهودهم وشجاعتهم، وما يقدمون من أعمال شاقة في خدمة الوطن والمواطن والمقيم، وسرعة تفاعلهم مع القضايا الأمنية.

كما ثمن حرصهم على سلامة المجتمع، وتفانيهم في حفظ النظام العام ونشر الطمأنينة، مؤكدًا أنهم العيون الساهرة على سلامة الوطن وأمنه، وحفظ الأرواح والممتلكات.

بعد ذلك قام محافظ شقراء بتسليم دروع الثناء والشكر لرجال الأمن والمرور المميزين، وهم على النحو التالي:

- شرطة محافظة شقراء: رئيس رقباء فلاح بن صلاح الحربي.

- قوة المهمات والواجبات الخاصة رقيب نواف بن فهد المطيري، رقيب ماجد بن ضحوي الحربي، رقيب هندي بن طلال العتيبي، رقيب أحمد بن سليمان المطيري.

- مخفر شرطة أشيقر: رئيس رقباء مرزوق بن عايض المطيري، رقيب مرزوق بن دغليب الجذع، رقيب بندر بن عيد العتيبي، رقيب سلطان بن فالح المطيري، عريف أحمد بن حمد المطيري.

- دوريات الأمن بمحافظة شقراء: رقيب أول فيحان بن غالب الروقي، رقيب عيد بن حبيليص العصيمي.

- مرور محافظة شقراء: وكيل رقيب بجاد بن نجر المقاطي، عريف ضيف الله بن حمود السيحاني.

وفي ختام التكريم عبّر مساعد مدير شرطة شقراء العقيد سعد القحطاني، باسمه ونيابة عن المكرمين، عن شكرهم للمحافظ على تكريمه الدائم لرجال الأمن في مختلف القطاعات، مؤكدًا على أن هذا التكريم غير مستغرب عليه، لافتًا إلى أنه سيكون دافعًا لهم و لزملائهم لبذل المزيد من الجهد، ورافدًا لتحقيق المزيد من الإنجازات.

كما أثنى مدير مرور محافظة شقراء المقدم عبدالرحمن العصيمي، على دعم وتكريم المحافظ، معبرًا عن بالغ شكره وتقديره له على تشجيعه الدائم لرجال الأمن والمرور.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,410
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,654
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,434
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,386

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة