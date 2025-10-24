أمطار ورياح.. حالة تقلبات تضرب أجواء المملكة خلال الـ72 ساعة القادمة

الأرصاد: رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد مع إثارة الأتربة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليوم عدم الاستقرار في الأجواء ابتداءً من اليوم الخميس وحتى بعد غدٍ السبت، واحتمال هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد أحياناً، ورياح نشطة السرعة تصل إلى 40 كم/ ساعة أو أكثر، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار على مناطق: الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والمدينة المنورة، والأجزاء الجنوبية لمنطقة تبوك بما فيها الأجزاء الساحلية لمنطقة الوجه وأملج وينبع، كذلك على الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية حفر الباطن والقيصومة.

كما توقعت الهيئة أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها على منطقتي القصيم ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية رابغ وجدة، كما تستمر الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق عسير وجازان والباحة خلال نفس الفترة.