الأمم المتحدة .. وفد المملكة يشارك في حفل استقبال أقامته مندوبة أمريكا

بعد انتهاء فترة رئاسة الولايات المتحدة لمجلس الأمن الدولي لشهر ديسمبر

شارك القائم بأعمال وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة بالإنابة، الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، مساء أمس، في حفل الاستقبال الذي أقامته المندوبة الدائمة لوفد الولايات المتحدة الأمريكية السفيرة كيلي كرافت، بمناسبة انتهاء فترة رئاسة الولايات المتحدة الامريكية لمجلس الأمن الدولي لشهر ديسمبر.

حضر حفل الاستقبال نائبة أمين عام الأمم المتحدة أمينة محمد، وعدد من المندوبين الدائمين لعدد من الدول وكبار مسؤولي الأمم المتحدة.

وأعرب الدكتور منزلاوي عن تقديره وشكره للسفيرة كرافت ولكافة منسوبي وفد الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، بمناسبة انتهاء فترة رئاسة الولايات المتحدة الامريكية لمجلس الأمن الدولي لشهر ديسمبر ، مؤكداً على عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين ، وعن حرص وفد المملكة الدائم على تعزيز التعاون الثنائي فيما يخدم المصالح المشتركة.