"تطوير للمباني" تدشن العمل في 7 مشاريع تعليمية في تبوك

"أمير المنطقة" تفقدها ضمن جولته بمعرض المشروعات التنموية

بدأت شركة تطوير للمباني TBC المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، العمل على عدد من المشاريع التعليمية في منطقة تبوك.

وتتوزع مشاريع منطقة تبوك التي دشنتها الشركة بين مشاريع تتولى TBC تنفيذها تنفيذًا كاملاً، وعددها خمسة مشاريع، ومشروعين تستكمل الشركة تنفيذهما.

وتفقّد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك مشاريع المباني المدرسية بالمنطقة ضمن جولته بمعرض المشروعات التنموية والخدمية بمركز الأمير سلطان الحضاري، لتفقد سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها في مدينة تبوك.

وتشمل المشاريع التي تنفذها TBC كاملة في المنطقة؛ مشروع متوسطة الفارعة بنت زرارة للبنات بحي الياسمين في مدينة تبوك، وتتألف المدرسة من مبنى يضم اثني عشر فصلاً، وينتهي تنفيذها في أغسطس 2022، ومشروع الابتدائية الثامنة والستين للبنات، بحي الياسمين بتبوك أيضًا، وتتألف المدرسة من اثني عشر فصلاً، وينتهي تنفيذها في أغسطس 2022، وابتدائية الخطة للبنين بحي الياسمين بتبوك كذلك، وتتألف المدرسة من اثني عشر فصلا، وينتهي تنفيذها في يونيو 2022.

وتشمل المشاريع التي تنفذها TBC كاملة في منطقة تبوك؛ مجمع الإمام البخاري للبنين بحي الصفا بمدينة تبوك، للمستويات؛ الابتدائي والمتوسط والثانوي، ويتألف المجمع من مدرستين؛ تضم المدرسة الأولى ثمانية وعشرين فصلاً، وتضم المدرسة الثانية اثنين وعشرين فصلاً، وينتهي تنفيذ المشروع في سبتمبر 2021، وابتدائية عبدالله بن عباس للبنين، في أملج، وتتألف المدرسة من تسعة فصول، وينتهي تنفيذها في ديسمبر 2022.

ويشمل المشروعان الجاري استكمال إنشاءاتهما في تبوك؛ مشروع مجمع المروج التعليمي المقاوم للزلازل، للبنات، بحي المروج، في مدينة تبوك، ويتألف المجمع من ثلاثة مدارس؛ ابتدائية، ومتوسطة، وثانوية، يضم كل مبنى منها سبعة عشر فصلاً، وينتهي تنفيذ المشروع في مارس 2022، ومشروع ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم للبنين، في حي المصيف، بتبوك، ويتألف المبنى من سبعة عشر فصلاً، وبه صالة رياضية، وينتهي تنفيذه في سبتمبر 2022.

وتفقّد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري مشاريع شركة تطوير للمباني الجاري تنفيذها في منطقة تبوك، مبديًا تقديره للجهود المبذولة في تنفيذها وأثرها الكبير على مسيرة الخدمات التعليمية في المنطقة.

يُذكر أن شركة TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من العام 2013م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.