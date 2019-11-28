"آل عياف" يحصل على دكتوراه الحاسبات من جامعة المؤسس

احتفل وليد بن عبدالله آل عياف الشهري، بحصوله على درجة الدكتوراه في علوم الحاسبات، من جامعة الملك عبدالعزيز.

"سبق" تبارك للدكتور آل عياف، وتتمنى له المزيد من النجاحات.