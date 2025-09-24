"تعليم الأفلاج" يبدأ تنفيذ لقاء "من أجل الوطن نتائج التعلم أولًا"

تصوير: عبدالمجيد آل سهل: نفّذت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج اليوم، لقاءً إثرائيًّا تحت عنوان "من أجل الوطن نتائج التعلم أولًا"، لكل المشرفين التربويين؛ تزامنًا مع اليوم الوطني الـ89، في إطار تطوير نتائج تعلم الطلاب، ورفع المستوى التحصيلي الدراسي لديهم. واستهلّ اللقاء، الذي قدمه رئيس قسم مركز التميز شنار الشكرة، بورشة عمل لمشرف المقررات يزيد الرشود، عنوانها "بالمؤشرات تحقيق رؤية وطن"، تحدّث خلالها عن لجنة الرؤية، التي شكّلها مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة لتجويد العمل التربوي والإداري، وأهدافها، ومراحل أعمالها. بعد ذلك دشّن مدير التعليم انطلاقتها للعمل بها في أقسام الإدارة. وتَضَمّنت فقرات اللقاء ورقة عمل "دور المشرف التربوي في تحسين نواتج التعلم"، قدّمها مدير الإشراف تركي الشنار، تحدّث فيها عن تجويد التعلم، والوضع الحالي عن مخرجات التعلم، وضرورة تجويده لمواكبة الرؤية؛ مشيرًا إلى أن التحصيل الدراسي مؤشر على النواتج. وتناول "الشنار" دور إدارة التعليم في تحسين نواتج التعلم، ودور إدارة التعليم في تحسين نواتج التعلم. من جهته، تحدّث مشرف التطوير المهني التعليمي عبدالله الفواز، عن تفاصيل دور المشرف التربوي في تحسين نواتج التعلم، والهم الذي يجب أن يحمله المشرف لتعزيز القيم وإثراء المعلومات، والعمق المعرفي والمهاري، ودور المشرف قبل وأثناء زيارة المدرسة، ومؤشرات التحصيل لها، ومراحل الزيارة. واشتملت فقرات اللقاء على ورقة عمل لمدير إدارة التطوير المهني فهد آل شبر، تَطَرّق فيها إلى المنصة الإلكترونية للتطوير المهني التعليمي والتحديات، وإمكانية تدريب الإداريين عليها، واستراتيجية حلقات "رنزولي" في العمل الإبداعي، التي يقوم عليها التدريب التربوي. وقدّم شرحًا مفصلًا عن التسجيل في منصة التدريب الإلكترونية والبرامج التدريبية التي يحتاجها الميدان التربوي. واختتمت فقرات اللقاء بورقة عمل "نحو بيئة آمنة" لمدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية مطلق الرشود، تحدث خلالها عن ضرورة الأمن والسلامة بالمدارس، وإيجاد بيئة تعليمية آمنة خالية من المخاطر، ودورها في التحصيل الدراسي، ودور المشرف أثناء زيارة المدرسة في متابعة وتفقد الأمن والسلامة بها، والتأكد من تطبيق المدرسة المناوبة القبلية والبعدية أثناء الفسح والصلاة، ومتابعة قائد المدرسة وتأكده من وجود الطلاب داخل الفصول، والتوعية لدى الطلاب في الإذاعة الصباحية بتوضيح السلوكيات التي قد تضر بصحة الطالب. وأكد "الرشود" في آخر مشاركته، ضرورة التعاون لتحقيق بيئة تربوية ناجحة. واختُتم اللقاء بكلمة لمدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، رفع خلالها باسم منسوبي التعليم التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده بمناسبة اليوم الوطني. وأشار خلال حديثه إلى كلمة وزير التعليم عن تسخير الدولة ميزانية كبيرة للتعليم، إلى ضرورة أن تكون مخرجات التعلم جيدة، ودور الإشراف التربوي في الإسهام في تحسين مخرجات التعلم، من خلال زيارة المشرف المدرسة، والتأكد من تطبيق المعلم الاستراتيجية التي تحقق نواتج التعلم الجيدة، ومتابعة الكتاب المدرسي وتوظيفه بالشكل الأمثل، وتخصيص ١٠ دقائق للقراءة والكتابة في أربع حصص دراسية في كل يوم دراسي. وأكد المشرفون ضرورة مشاركة المدارس في الاحتفال باليوم الوطني غدًا الأربعاء، والتأكد من تفعيل المدرسة الإلكترونية بتوثيق فعاليات مناسبة اليوم الوطني؛ على أن يطلع المشرف التربوي الزائر على شواهد تنفيد البرامج الوطنية التي صاحبت الاحتفال بهذه المناسبة.

"تعليم الأفلاج" يبدأ تنفيذ لقاء "من أجل الوطن نتائج التعلم أولًا" مسلّم الهواملة سبق 2019-09-24 تصوير: عبدالمجيد آل سهل: نفّذت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج اليوم، لقاءً إثرائيًّا تحت عنوان "من أجل الوطن نتائج التعلم أولًا"، لكل المشرفين التربويين؛ تزامنًا مع اليوم الوطني الـ89، في إطار تطوير نتائج تعلم الطلاب، ورفع المستوى التحصيلي الدراسي لديهم.

واستهلّ اللقاء، الذي قدمه رئيس قسم مركز التميز شنار الشكرة، بورشة عمل لمشرف المقررات يزيد الرشود، عنوانها "بالمؤشرات تحقيق رؤية وطن"، تحدّث خلالها عن لجنة الرؤية، التي شكّلها مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة لتجويد العمل التربوي والإداري، وأهدافها، ومراحل أعمالها. بعد ذلك دشّن مدير التعليم انطلاقتها للعمل بها في أقسام الإدارة.

وتَضَمّنت فقرات اللقاء ورقة عمل "دور المشرف التربوي في تحسين نواتج التعلم"، قدّمها مدير الإشراف تركي الشنار، تحدّث فيها عن تجويد التعلم، والوضع الحالي عن مخرجات التعلم، وضرورة تجويده لمواكبة الرؤية؛ مشيرًا إلى أن التحصيل الدراسي مؤشر على النواتج.

وتناول "الشنار" دور إدارة التعليم في تحسين نواتج التعلم، ودور إدارة التعليم في تحسين نواتج التعلم.

من جهته، تحدّث مشرف التطوير المهني التعليمي عبدالله الفواز، عن تفاصيل دور المشرف التربوي في تحسين نواتج التعلم، والهم الذي يجب أن يحمله المشرف لتعزيز القيم وإثراء المعلومات، والعمق المعرفي والمهاري، ودور المشرف قبل وأثناء زيارة المدرسة، ومؤشرات التحصيل لها، ومراحل الزيارة.

واشتملت فقرات اللقاء على ورقة عمل لمدير إدارة التطوير المهني فهد آل شبر، تَطَرّق فيها إلى المنصة الإلكترونية للتطوير المهني التعليمي والتحديات، وإمكانية تدريب الإداريين عليها، واستراتيجية حلقات "رنزولي" في العمل الإبداعي، التي يقوم عليها التدريب التربوي.

وقدّم شرحًا مفصلًا عن التسجيل في منصة التدريب الإلكترونية والبرامج التدريبية التي يحتاجها الميدان التربوي.

واختتمت فقرات اللقاء بورقة عمل "نحو بيئة آمنة" لمدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية مطلق الرشود، تحدث خلالها عن ضرورة الأمن والسلامة بالمدارس، وإيجاد بيئة تعليمية آمنة خالية من المخاطر، ودورها في التحصيل الدراسي، ودور المشرف أثناء زيارة المدرسة في متابعة وتفقد الأمن والسلامة بها، والتأكد من تطبيق المدرسة المناوبة القبلية والبعدية أثناء الفسح والصلاة، ومتابعة قائد المدرسة وتأكده من وجود الطلاب داخل الفصول، والتوعية لدى الطلاب في الإذاعة الصباحية بتوضيح السلوكيات التي قد تضر بصحة الطالب.

وأكد "الرشود" في آخر مشاركته، ضرورة التعاون لتحقيق بيئة تربوية ناجحة.

واختُتم اللقاء بكلمة لمدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، رفع خلالها باسم منسوبي التعليم التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده بمناسبة اليوم الوطني.

وأشار خلال حديثه إلى كلمة وزير التعليم عن تسخير الدولة ميزانية كبيرة للتعليم، إلى ضرورة أن تكون مخرجات التعلم جيدة، ودور الإشراف التربوي في الإسهام في تحسين مخرجات التعلم، من خلال زيارة المشرف المدرسة، والتأكد من تطبيق المعلم الاستراتيجية التي تحقق نواتج التعلم الجيدة، ومتابعة الكتاب المدرسي وتوظيفه بالشكل الأمثل، وتخصيص ١٠ دقائق للقراءة والكتابة في أربع حصص دراسية في كل يوم دراسي.

وأكد المشرفون ضرورة مشاركة المدارس في الاحتفال باليوم الوطني غدًا الأربعاء، والتأكد من تفعيل المدرسة الإلكترونية بتوثيق فعاليات مناسبة اليوم الوطني؛ على أن يطلع المشرف التربوي الزائر على شواهد تنفيد البرامج الوطنية التي صاحبت الاحتفال بهذه المناسبة.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441 01:12 PM

"تعليم الأفلاج" يبدأ تنفيذ لقاء "من أجل الوطن نتائج التعلم أولًا" لتجويد العمل التربوي والإداري.. تزامنًا مع اليوم الوطني الـ89





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تصوير: عبدالمجيد آل سهل: نفّذت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج اليوم، لقاءً إثرائيًّا تحت عنوان "من أجل الوطن نتائج التعلم أولًا"، لكل المشرفين التربويين؛ تزامنًا مع اليوم الوطني الـ89، في إطار تطوير نتائج تعلم الطلاب، ورفع المستوى التحصيلي الدراسي لديهم.

واستهلّ اللقاء، الذي قدمه رئيس قسم مركز التميز شنار الشكرة، بورشة عمل لمشرف المقررات يزيد الرشود، عنوانها "بالمؤشرات تحقيق رؤية وطن"، تحدّث خلالها عن لجنة الرؤية، التي شكّلها مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة لتجويد العمل التربوي والإداري، وأهدافها، ومراحل أعمالها. بعد ذلك دشّن مدير التعليم انطلاقتها للعمل بها في أقسام الإدارة.

وتَضَمّنت فقرات اللقاء ورقة عمل "دور المشرف التربوي في تحسين نواتج التعلم"، قدّمها مدير الإشراف تركي الشنار، تحدّث فيها عن تجويد التعلم، والوضع الحالي عن مخرجات التعلم، وضرورة تجويده لمواكبة الرؤية؛ مشيرًا إلى أن التحصيل الدراسي مؤشر على النواتج.

وتناول "الشنار" دور إدارة التعليم في تحسين نواتج التعلم، ودور إدارة التعليم في تحسين نواتج التعلم.

من جهته، تحدّث مشرف التطوير المهني التعليمي عبدالله الفواز، عن تفاصيل دور المشرف التربوي في تحسين نواتج التعلم، والهم الذي يجب أن يحمله المشرف لتعزيز القيم وإثراء المعلومات، والعمق المعرفي والمهاري، ودور المشرف قبل وأثناء زيارة المدرسة، ومؤشرات التحصيل لها، ومراحل الزيارة.

واشتملت فقرات اللقاء على ورقة عمل لمدير إدارة التطوير المهني فهد آل شبر، تَطَرّق فيها إلى المنصة الإلكترونية للتطوير المهني التعليمي والتحديات، وإمكانية تدريب الإداريين عليها، واستراتيجية حلقات "رنزولي" في العمل الإبداعي، التي يقوم عليها التدريب التربوي.

وقدّم شرحًا مفصلًا عن التسجيل في منصة التدريب الإلكترونية والبرامج التدريبية التي يحتاجها الميدان التربوي.

واختتمت فقرات اللقاء بورقة عمل "نحو بيئة آمنة" لمدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية مطلق الرشود، تحدث خلالها عن ضرورة الأمن والسلامة بالمدارس، وإيجاد بيئة تعليمية آمنة خالية من المخاطر، ودورها في التحصيل الدراسي، ودور المشرف أثناء زيارة المدرسة في متابعة وتفقد الأمن والسلامة بها، والتأكد من تطبيق المدرسة المناوبة القبلية والبعدية أثناء الفسح والصلاة، ومتابعة قائد المدرسة وتأكده من وجود الطلاب داخل الفصول، والتوعية لدى الطلاب في الإذاعة الصباحية بتوضيح السلوكيات التي قد تضر بصحة الطالب.

وأكد "الرشود" في آخر مشاركته، ضرورة التعاون لتحقيق بيئة تربوية ناجحة.

واختُتم اللقاء بكلمة لمدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، رفع خلالها باسم منسوبي التعليم التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده بمناسبة اليوم الوطني.

وأشار خلال حديثه إلى كلمة وزير التعليم عن تسخير الدولة ميزانية كبيرة للتعليم، إلى ضرورة أن تكون مخرجات التعلم جيدة، ودور الإشراف التربوي في الإسهام في تحسين مخرجات التعلم، من خلال زيارة المشرف المدرسة، والتأكد من تطبيق المعلم الاستراتيجية التي تحقق نواتج التعلم الجيدة، ومتابعة الكتاب المدرسي وتوظيفه بالشكل الأمثل، وتخصيص ١٠ دقائق للقراءة والكتابة في أربع حصص دراسية في كل يوم دراسي.

وأكد المشرفون ضرورة مشاركة المدارس في الاحتفال باليوم الوطني غدًا الأربعاء، والتأكد من تفعيل المدرسة الإلكترونية بتوثيق فعاليات مناسبة اليوم الوطني؛ على أن يطلع المشرف التربوي الزائر على شواهد تنفيد البرامج الوطنية التي صاحبت الاحتفال بهذه المناسبة.