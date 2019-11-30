النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

تعيش مملكتنا الحبيبة وشعبها الوفي بفئاته كافة فرحة غامرة، مفعمة بالفخر والاعتزاز؛ لما تحقق من إنجازات ونهضة شاملة، تسابق الزمن خلال السنوات الخمس المجيدة التي مضت منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- مقاليد الحكم.

ذكرى بيعة المليك -حفظه الله- ليست لتجديد البيعة والولاء والطاعة فقط، بل أيضًا لإظهار مظاهر الحب والوفاء تجاه قائد همام، حقق لبلاده وشعبه إنجازات استثنائية شاملة، بعزيمة وإصرار.. إنجازات نفاخر بها ماضيًا وحاضرًا، ونستشرف من خلالها مستقبلاً مشرقًا للمملكة، يعطينا عزيمة وإصرارًا لمواصلة رحلة الإنجازات على الأصعدة كافة، اقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا وتنمويًّا.

إن أكثر مكتسبات فترة تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم تتمثل في بناء قدرات الإنسان السعودي، ورفع مهارات وقدرات شباب السعودية في مختلف المجالات؛ وبالتالي شروع الشباب في ابتكار مصادر دخل جديدة عبر انتشار ثقافة ريادة الأعمال، التي انداحت بين شبابنا من الجنسين.

وتُعد هذه إحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي من أولوياتها الحرص على تشجيع القطاع الخاص على ابتكار مصادر دخل جديدة غير نفطية؛ وبالتالي خلق فرص عمل جديدة للشباب تنويعًا للاقتصاد الوطني.

ويأتي ذلك في إطار شراكة مكملة لأداء ومهام القطاع العام ومؤسسات الدولة، وأجهزتها المختلفة، وهي تعد شراكة حقيقية، وأكثر شمولية، وفاعلية؛ وذلك لأن الهدف واحد، والمسؤولية واحدة، وهي خدمة الوطن، وأبناء الوطن، والارتقاء بمكانة السعودية إقليميًّا وعالميًّا.

لقد شرعت السعودية منذ سنوات عدة في جني ثمار رؤية 2030، وأصبحت في عهد خادم الحرمين الشريفين تمتلك دورًا محوريًّا على المستويَيْن الإقليمي والعالمي؛ والدليل على ذلك أنها ستستضيف «قمة مجموعة العشرين2020» العام القادم؛ إذ تعد السعودية أول دولة على مستوى العالم العربي تستضيف هذه القمة العالمية التي تهيمن على 85 % من حجم الاقتصاد العالمي.

ولعل الخصخصة تأتي كإحدى الثمار والإنجازات التي يعيشها شعبنا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين؛ إذ رفعت الخصخصة من مستوى كفاءة شركات القطاعَيْن العام والخاص، وزادت من قوة ومتانة اقتصاد السعودية، وإنتاجية القطاعات المستهدفة.

إن دول المنطقة، بل الكثير من دول العالم، تتابع بإعجاب واندهاش إنجازات السعودية في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين؛ إذ تتطلع دول المنطقة للاستفادة من تجربة السعودية في تطبيقها استراتيجية رؤية السعودية التي أطلقتها بعين ثاقبة، وخطوات واثقة، ما زلنا نجني ثمارها وإنجازاتها.

ومظاهر الوفاء والولاء والطاعة الحقيقية التي نقدمها لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -رعاهما الله وثبت خطاهما- تتمثل في قيام فئات المجتمع السعودي كافة ببذل مزيد من الجهد، والعمل المتواصل لزيادة الإنتاج والإنتاجية في مختلف ساحات العمل في القطاعَيْن العام والخاص، ومؤسسات الدولة كافة، وفي المدارس والجامعات، ودور العلم، وفي المصانع، وفي المشاريع الزراعية.. هذه هي مظاهر الطاعة والوفاء والولاء الحقيقي الذي يقودنا لمستقبل مشرق وواعد.

التهنئة نزجيها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – بمناسبة احتفاء واحتفال أبناء الوطن بالذكرى الخامسة للبيعة، وتجديد البيعة والولاء والطاعة لقائد نهضتنا، القائد الهمام؛ فالبيعة دَيْن في عنق أي مواطن ومواطنة.. ومزيدًا من الإنجازات التي يتطلع إليها شعبنا الوفي.

حواء القرني الذكرى الخامسة للبيعة

الرئيسية/ المملكة

اعلان
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام
سبق

تعيش مملكتنا الحبيبة وشعبها الوفي بفئاته كافة فرحة غامرة، مفعمة بالفخر والاعتزاز؛ لما تحقق من إنجازات ونهضة شاملة، تسابق الزمن خلال السنوات الخمس المجيدة التي مضت منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- مقاليد الحكم.

ذكرى بيعة المليك -حفظه الله- ليست لتجديد البيعة والولاء والطاعة فقط، بل أيضًا لإظهار مظاهر الحب والوفاء تجاه قائد همام، حقق لبلاده وشعبه إنجازات استثنائية شاملة، بعزيمة وإصرار.. إنجازات نفاخر بها ماضيًا وحاضرًا، ونستشرف من خلالها مستقبلاً مشرقًا للمملكة، يعطينا عزيمة وإصرارًا لمواصلة رحلة الإنجازات على الأصعدة كافة، اقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا وتنمويًّا.

إن أكثر مكتسبات فترة تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم تتمثل في بناء قدرات الإنسان السعودي، ورفع مهارات وقدرات شباب السعودية في مختلف المجالات؛ وبالتالي شروع الشباب في ابتكار مصادر دخل جديدة عبر انتشار ثقافة ريادة الأعمال، التي انداحت بين شبابنا من الجنسين.

وتُعد هذه إحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي من أولوياتها الحرص على تشجيع القطاع الخاص على ابتكار مصادر دخل جديدة غير نفطية؛ وبالتالي خلق فرص عمل جديدة للشباب تنويعًا للاقتصاد الوطني.

ويأتي ذلك في إطار شراكة مكملة لأداء ومهام القطاع العام ومؤسسات الدولة، وأجهزتها المختلفة، وهي تعد شراكة حقيقية، وأكثر شمولية، وفاعلية؛ وذلك لأن الهدف واحد، والمسؤولية واحدة، وهي خدمة الوطن، وأبناء الوطن، والارتقاء بمكانة السعودية إقليميًّا وعالميًّا.

لقد شرعت السعودية منذ سنوات عدة في جني ثمار رؤية 2030، وأصبحت في عهد خادم الحرمين الشريفين تمتلك دورًا محوريًّا على المستويَيْن الإقليمي والعالمي؛ والدليل على ذلك أنها ستستضيف «قمة مجموعة العشرين2020» العام القادم؛ إذ تعد السعودية أول دولة على مستوى العالم العربي تستضيف هذه القمة العالمية التي تهيمن على 85 % من حجم الاقتصاد العالمي.

ولعل الخصخصة تأتي كإحدى الثمار والإنجازات التي يعيشها شعبنا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين؛ إذ رفعت الخصخصة من مستوى كفاءة شركات القطاعَيْن العام والخاص، وزادت من قوة ومتانة اقتصاد السعودية، وإنتاجية القطاعات المستهدفة.

إن دول المنطقة، بل الكثير من دول العالم، تتابع بإعجاب واندهاش إنجازات السعودية في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين؛ إذ تتطلع دول المنطقة للاستفادة من تجربة السعودية في تطبيقها استراتيجية رؤية السعودية التي أطلقتها بعين ثاقبة، وخطوات واثقة، ما زلنا نجني ثمارها وإنجازاتها.

ومظاهر الوفاء والولاء والطاعة الحقيقية التي نقدمها لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -رعاهما الله وثبت خطاهما- تتمثل في قيام فئات المجتمع السعودي كافة ببذل مزيد من الجهد، والعمل المتواصل لزيادة الإنتاج والإنتاجية في مختلف ساحات العمل في القطاعَيْن العام والخاص، ومؤسسات الدولة كافة، وفي المدارس والجامعات، ودور العلم، وفي المصانع، وفي المشاريع الزراعية.. هذه هي مظاهر الطاعة والوفاء والولاء الحقيقي الذي يقودنا لمستقبل مشرق وواعد.

التهنئة نزجيها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – بمناسبة احتفاء واحتفال أبناء الوطن بالذكرى الخامسة للبيعة، وتجديد البيعة والولاء والطاعة لقائد نهضتنا، القائد الهمام؛ فالبيعة دَيْن في عنق أي مواطن ومواطنة.. ومزيدًا من الإنجازات التي يتطلع إليها شعبنا الوفي.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
11:57 PM

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني - الرياض
A A A
0
13

تعيش مملكتنا الحبيبة وشعبها الوفي بفئاته كافة فرحة غامرة، مفعمة بالفخر والاعتزاز؛ لما تحقق من إنجازات ونهضة شاملة، تسابق الزمن خلال السنوات الخمس المجيدة التي مضت منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- مقاليد الحكم.

ذكرى بيعة المليك -حفظه الله- ليست لتجديد البيعة والولاء والطاعة فقط، بل أيضًا لإظهار مظاهر الحب والوفاء تجاه قائد همام، حقق لبلاده وشعبه إنجازات استثنائية شاملة، بعزيمة وإصرار.. إنجازات نفاخر بها ماضيًا وحاضرًا، ونستشرف من خلالها مستقبلاً مشرقًا للمملكة، يعطينا عزيمة وإصرارًا لمواصلة رحلة الإنجازات على الأصعدة كافة، اقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا وتنمويًّا.

إن أكثر مكتسبات فترة تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم تتمثل في بناء قدرات الإنسان السعودي، ورفع مهارات وقدرات شباب السعودية في مختلف المجالات؛ وبالتالي شروع الشباب في ابتكار مصادر دخل جديدة عبر انتشار ثقافة ريادة الأعمال، التي انداحت بين شبابنا من الجنسين.

وتُعد هذه إحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي من أولوياتها الحرص على تشجيع القطاع الخاص على ابتكار مصادر دخل جديدة غير نفطية؛ وبالتالي خلق فرص عمل جديدة للشباب تنويعًا للاقتصاد الوطني.

ويأتي ذلك في إطار شراكة مكملة لأداء ومهام القطاع العام ومؤسسات الدولة، وأجهزتها المختلفة، وهي تعد شراكة حقيقية، وأكثر شمولية، وفاعلية؛ وذلك لأن الهدف واحد، والمسؤولية واحدة، وهي خدمة الوطن، وأبناء الوطن، والارتقاء بمكانة السعودية إقليميًّا وعالميًّا.

لقد شرعت السعودية منذ سنوات عدة في جني ثمار رؤية 2030، وأصبحت في عهد خادم الحرمين الشريفين تمتلك دورًا محوريًّا على المستويَيْن الإقليمي والعالمي؛ والدليل على ذلك أنها ستستضيف «قمة مجموعة العشرين2020» العام القادم؛ إذ تعد السعودية أول دولة على مستوى العالم العربي تستضيف هذه القمة العالمية التي تهيمن على 85 % من حجم الاقتصاد العالمي.

ولعل الخصخصة تأتي كإحدى الثمار والإنجازات التي يعيشها شعبنا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين؛ إذ رفعت الخصخصة من مستوى كفاءة شركات القطاعَيْن العام والخاص، وزادت من قوة ومتانة اقتصاد السعودية، وإنتاجية القطاعات المستهدفة.

إن دول المنطقة، بل الكثير من دول العالم، تتابع بإعجاب واندهاش إنجازات السعودية في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين؛ إذ تتطلع دول المنطقة للاستفادة من تجربة السعودية في تطبيقها استراتيجية رؤية السعودية التي أطلقتها بعين ثاقبة، وخطوات واثقة، ما زلنا نجني ثمارها وإنجازاتها.

ومظاهر الوفاء والولاء والطاعة الحقيقية التي نقدمها لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -رعاهما الله وثبت خطاهما- تتمثل في قيام فئات المجتمع السعودي كافة ببذل مزيد من الجهد، والعمل المتواصل لزيادة الإنتاج والإنتاجية في مختلف ساحات العمل في القطاعَيْن العام والخاص، ومؤسسات الدولة كافة، وفي المدارس والجامعات، ودور العلم، وفي المصانع، وفي المشاريع الزراعية.. هذه هي مظاهر الطاعة والوفاء والولاء الحقيقي الذي يقودنا لمستقبل مشرق وواعد.

التهنئة نزجيها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – بمناسبة احتفاء واحتفال أبناء الوطن بالذكرى الخامسة للبيعة، وتجديد البيعة والولاء والطاعة لقائد نهضتنا، القائد الهمام؛ فالبيعة دَيْن في عنق أي مواطن ومواطنة.. ومزيدًا من الإنجازات التي يتطلع إليها شعبنا الوفي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,294
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,760
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,129
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,472

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني
مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة