اطلع على إنتاجها ووفرة المخزون.. محافظ الجموم يزور شركة المطاحن

تنتج جميع أنواع الدقيق لسد احتياجات منطقة مكة والمحافظات التابعة لها

زار محافظ محافظة الجموم فهد منير القثامي، اليوم، شركة المطاحن الثالثة، بحضور مدير فرع مكتب الزراعة بالجموم سالم البشري.

وكان في استقباله مدير شركة المطاحن الثالثة بالجموم ومنسوبو الشركة، حيث اطلع المُحافظ على إنتاج الشركة ووفرة المخزون وجودة ما يقدّم من معروض يلبي احتياج السوق، ويغطي الطلب لإنتاج الدقيق الذي سوف ينعكس بدوره على الغذاء المقدم للمواطنين والمقيمين على أرض ⁧المملكة⁩؛ لخدمة الوطن بكل الظروف لتغطية الاحتياج مع توفير احتياطي كافٍ قابل للزيادة عند الحاجة.

يُذكر أن شركة المطاحن الثالثة تبعد عن مكة المكرمة 28 كلم في منطقة عين شمس التابعة لمحافظة الجموم، وتنتج جميع أنواع الدقيق لسد احتياجات منطقة مكة والمحافظات التابعة لها، وتم العمل بها بداية عام 2014، وتعد من الشركات الرائدة في مجال الأمن الغذائي بالمملكة، حيث تمتلك أكبر مصنع أعلاف على مستوى شركات المطاحن.