النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 138 إصابة بـ"كورونا" في آخر 24 ساعة.. وإجمالي المتعافين يرتفع لـ551 حالة

اطلع على إنتاجها ووفرة المخزون.. محافظ الجموم يزور شركة المطاحن

تنتج جميع أنواع الدقيق لسد احتياجات منطقة مكة والمحافظات التابعة لها

زار محافظ محافظة الجموم فهد منير القثامي، اليوم، شركة المطاحن الثالثة، بحضور مدير فرع مكتب الزراعة بالجموم سالم البشري.

وكان في استقباله مدير شركة المطاحن الثالثة بالجموم ومنسوبو الشركة، حيث اطلع المُحافظ على إنتاج الشركة ووفرة المخزون وجودة ما يقدّم من معروض يلبي احتياج السوق، ويغطي الطلب لإنتاج الدقيق الذي سوف ينعكس بدوره على الغذاء المقدم للمواطنين والمقيمين على أرض ⁧المملكة⁩؛ لخدمة الوطن بكل الظروف لتغطية الاحتياج مع توفير احتياطي كافٍ قابل للزيادة عند الحاجة.

يُذكر أن شركة المطاحن الثالثة تبعد عن مكة المكرمة 28 كلم في منطقة عين شمس التابعة لمحافظة الجموم، وتنتج جميع أنواع الدقيق لسد احتياجات منطقة مكة والمحافظات التابعة لها، وتم العمل بها بداية عام 2014، وتعد من الشركات الرائدة في مجال الأمن الغذائي بالمملكة، حيث تمتلك أكبر مصنع أعلاف على مستوى شركات المطاحن.

محافظة الجموم شركة المطاحن الثالثة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اطلع على إنتاجها ووفرة المخزون.. محافظ الجموم يزور شركة المطاحن
سبق

زار محافظ محافظة الجموم فهد منير القثامي، اليوم، شركة المطاحن الثالثة، بحضور مدير فرع مكتب الزراعة بالجموم سالم البشري.

وكان في استقباله مدير شركة المطاحن الثالثة بالجموم ومنسوبو الشركة، حيث اطلع المُحافظ على إنتاج الشركة ووفرة المخزون وجودة ما يقدّم من معروض يلبي احتياج السوق، ويغطي الطلب لإنتاج الدقيق الذي سوف ينعكس بدوره على الغذاء المقدم للمواطنين والمقيمين على أرض ⁧المملكة⁩؛ لخدمة الوطن بكل الظروف لتغطية الاحتياج مع توفير احتياطي كافٍ قابل للزيادة عند الحاجة.

يُذكر أن شركة المطاحن الثالثة تبعد عن مكة المكرمة 28 كلم في منطقة عين شمس التابعة لمحافظة الجموم، وتنتج جميع أنواع الدقيق لسد احتياجات منطقة مكة والمحافظات التابعة لها، وتم العمل بها بداية عام 2014، وتعد من الشركات الرائدة في مجال الأمن الغذائي بالمملكة، حيث تمتلك أكبر مصنع أعلاف على مستوى شركات المطاحن.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
03:22 PM

اطلع على إنتاجها ووفرة المخزون.. محافظ الجموم يزور شركة المطاحن

تنتج جميع أنواع الدقيق لسد احتياجات منطقة مكة والمحافظات التابعة لها

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
2,626

زار محافظ محافظة الجموم فهد منير القثامي، اليوم، شركة المطاحن الثالثة، بحضور مدير فرع مكتب الزراعة بالجموم سالم البشري.

وكان في استقباله مدير شركة المطاحن الثالثة بالجموم ومنسوبو الشركة، حيث اطلع المُحافظ على إنتاج الشركة ووفرة المخزون وجودة ما يقدّم من معروض يلبي احتياج السوق، ويغطي الطلب لإنتاج الدقيق الذي سوف ينعكس بدوره على الغذاء المقدم للمواطنين والمقيمين على أرض ⁧المملكة⁩؛ لخدمة الوطن بكل الظروف لتغطية الاحتياج مع توفير احتياطي كافٍ قابل للزيادة عند الحاجة.

يُذكر أن شركة المطاحن الثالثة تبعد عن مكة المكرمة 28 كلم في منطقة عين شمس التابعة لمحافظة الجموم، وتنتج جميع أنواع الدقيق لسد احتياجات منطقة مكة والمحافظات التابعة لها، وتم العمل بها بداية عام 2014، وتعد من الشركات الرائدة في مجال الأمن الغذائي بالمملكة، حيث تمتلك أكبر مصنع أعلاف على مستوى شركات المطاحن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,909
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,924
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,623
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,945

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة