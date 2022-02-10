أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 18 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف"، تدمير 12 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف ميليشيا الحوثي بمأرب وحجة.
"التحالف": تدمير 12 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف ميليشيا الحوثي بمأرب وحجة
تنفيذ 18 استهدافًا ضد الميليشيا خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 18 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف"، تدمير 12 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف ميليشيا الحوثي بمأرب وحجة.
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"التحالف": تدمير 12 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف ميليشيا الحوثي بمأرب وحجةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-10
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 18 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
04:07 PM
اخر تعديل
10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
04:55 PM
"التحالف": تدمير 12 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف ميليشيا الحوثي بمأرب وحجة
تنفيذ 18 استهدافًا ضد الميليشيا خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 18 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف"، تدمير 12 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف ميليشيا الحوثي بمأرب وحجة.
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