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الاتحاد يكثف تحضيراته .. لخطف نقاط البقاء من فم "العدالة"

يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، تحضيراته لمواجهة نظيره العدالة «الهابط إلى الدرجة الأولى » في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويرمي الاتحاد بكامل ثقله في هذه المباراة من أجل الظفر بالنقاط الثلاث ليضمن بقاءه رسميًا في دوري المحترفين، وشهد تدريب اليوم اهتمامًا كبيرًا بهذه المواجهة، من خلال الحضور الإداري الكبير.

وطالب المدير الفني للفريق الاتحادي فابيو كاريلي من اللاعبين مضاعفة الجهد والتركيز، كما فرض تدريبات استرجاعية للاعبين الذين شاركوا أمام النصر، بينما أدى بقية اللاعبين تدريبات لياقية متنوعة وتمارين فنية.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الاتحاد الدوري السعودي للمحترفين العدالة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد يكثف تحضيراته .. لخطف نقاط البقاء من فم "العدالة"
سبق

يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، تحضيراته لمواجهة نظيره العدالة «الهابط إلى الدرجة الأولى » في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويرمي الاتحاد بكامل ثقله في هذه المباراة من أجل الظفر بالنقاط الثلاث ليضمن بقاءه رسميًا في دوري المحترفين، وشهد تدريب اليوم اهتمامًا كبيرًا بهذه المواجهة، من خلال الحضور الإداري الكبير.

وطالب المدير الفني للفريق الاتحادي فابيو كاريلي من اللاعبين مضاعفة الجهد والتركيز، كما فرض تدريبات استرجاعية للاعبين الذين شاركوا أمام النصر، بينما أدى بقية اللاعبين تدريبات لياقية متنوعة وتمارين فنية.

05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
09:40 PM

الاتحاد يكثف تحضيراته .. لخطف نقاط البقاء من فم "العدالة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، تحضيراته لمواجهة نظيره العدالة «الهابط إلى الدرجة الأولى » في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويرمي الاتحاد بكامل ثقله في هذه المباراة من أجل الظفر بالنقاط الثلاث ليضمن بقاءه رسميًا في دوري المحترفين، وشهد تدريب اليوم اهتمامًا كبيرًا بهذه المواجهة، من خلال الحضور الإداري الكبير.

وطالب المدير الفني للفريق الاتحادي فابيو كاريلي من اللاعبين مضاعفة الجهد والتركيز، كما فرض تدريبات استرجاعية للاعبين الذين شاركوا أمام النصر، بينما أدى بقية اللاعبين تدريبات لياقية متنوعة وتمارين فنية.

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