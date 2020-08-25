وأوضح فريق عمل مكافحة "كوفيد-19"، أن البلاد سجلت 99 وفاة جديدة بالمرض، ليرتفع عدد الوفيات فيها إلى 6.858، وهي أعلى حصيلة لحالات الوفاة بالفيروس في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".

سجلت إندونيسيا 2.447 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، اليوم (الثلاثاء)؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 157.859.

"كورونا" يرفع عدد مصابيه في إندونيسيا إلى 157.859 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-25 سجلت إندونيسيا 2.447 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، اليوم (الثلاثاء)؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 157.859. وأوضح فريق عمل مكافحة "كوفيد-19"، أن البلاد سجلت 99 وفاة جديدة بالمرض، ليرتفع عدد الوفيات فيها إلى 6.858، وهي أعلى حصيلة لحالات الوفاة بالفيروس في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442 04:35 PM

"كورونا" يرفع عدد مصابيه في إندونيسيا إلى 157.859 تسجيل 2.447 حالة جديدة





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سجلت إندونيسيا 2.447 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، اليوم (الثلاثاء)؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 157.859.

وأوضح فريق عمل مكافحة "كوفيد-19"، أن البلاد سجلت 99 وفاة جديدة بالمرض، ليرتفع عدد الوفيات فيها إلى 6.858، وهي أعلى حصيلة لحالات الوفاة بالفيروس في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".