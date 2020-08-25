"كورونا" يرفع عدد مصابيه في إندونيسيا إلى 157.859
تسجيل 2.447 حالة جديدة
سجلت إندونيسيا 2.447 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، اليوم (الثلاثاء)؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 157.859.
وأوضح فريق عمل مكافحة "كوفيد-19"، أن البلاد سجلت 99 وفاة جديدة بالمرض، ليرتفع عدد الوفيات فيها إلى 6.858، وهي أعلى حصيلة لحالات الوفاة بالفيروس في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".
إندونيسيا
فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يرفع عدد مصابيه في إندونيسيا إلى 157.859
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-08-25
سجلت إندونيسيا 2.447 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، اليوم (الثلاثاء)؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 157.859.
وأوضح فريق عمل مكافحة "كوفيد-19"، أن البلاد سجلت 99 وفاة جديدة بالمرض، ليرتفع عدد الوفيات فيها إلى 6.858، وهي أعلى حصيلة لحالات الوفاة بالفيروس في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".
25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
04:35 PM
"كورونا" يرفع عدد مصابيه في إندونيسيا إلى 157.859
تسجيل 2.447 حالة جديدة
سجلت إندونيسيا 2.447 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، اليوم (الثلاثاء)؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 157.859.
وأوضح فريق عمل مكافحة "كوفيد-19"، أن البلاد سجلت 99 وفاة جديدة بالمرض، ليرتفع عدد الوفيات فيها إلى 6.858، وهي أعلى حصيلة لحالات الوفاة بالفيروس في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".