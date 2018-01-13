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النخبة تُعيد ديربيات الإثارة لمنافسات "الصفر والشعل" بمهرجان الإبل

مسابقة تنطلق لأول مرة في نسخة المهرجان الرابعة غداً الاثنين

تصوير: مشاري الذيابي: تعيد مسابقة النخبة التي أقرها مهرجان الملك عبد العزيز لأول مرة في نسخته الرابعة دريبيات الإثارة في منافسات فئة الصفر والشعل.

وتشتد المنافسة غداً الاثنين بعودة ديربي الإثارة بين مالك الإبل "الصفر" المواطن السعودي أهلال عائض الشيباني، والكويتي دبوس مبارك الدبوس؛ حيث يتنافسان على لقب ( 20 نخبة النخبة).

وكان التنافس بين "الدغيثر" و"الدبوس" حاضراً بين الطرفين في مسابقة بيرق المؤسس الخميس الماضي، حيث دخلا وسط مسيرتين ضخمتين رافقت منقيتيهما، وسط تفاعل مميز ساده الاحترام لكل المشاركين، وتقاسمت الجماهير تشجيع المنقيتين، وخطف الدبوس الفوز بالمركز الأول وحل الدغيثر في المركز الثاني.

وعلى ذات الصعيد يعود تنافس الثنائي مطلق صقر السهلي وحنس أبا الخيل العتيبي في فئة الشعل المتنافسة على لقب ( 20 نخبة النخبة) فيما دخل معهما في غمار المنافسة فلاح بن ملحم المطيري.

وتكمن فصول مسابقة " النخبة " بقيام المالك بترقيم إبله من 1 إلى 20 حسب الأجمل فالأجمل وتوضع كل فردية بحسب الرقم في شبك لوحدها وتوضع معها فرديات المنافس الآخر التي تحمل ذات الرقم، مثلاً فردية المشارك التي تحمل رقم 1 تكون مع الفردية التي تحمل نفس الرقم من المتسابق الآخر والفرديتان في شبك واحد، وهكذا تتسلسل الأرقام حتى الرقم 20، ويكون التحكيم وفق المستويات والتقييم بدرجات متفاوتة ومختلفة للمجموعة وتبدأ بأعلى درجات من الرقم واحد وتقل تنازلياً حتى الوصول لرقم 20، وعلى ذلك يجب على المالك أن يكون لديه خلفية فيضع الأقوى من حلاله في المقدمة.

مهرجان الملك عبد العزيز للإبل مسابقة النخبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النخبة تُعيد ديربيات الإثارة لمنافسات "الصفر والشعل" بمهرجان الإبل
سبق

تصوير: مشاري الذيابي: تعيد مسابقة النخبة التي أقرها مهرجان الملك عبد العزيز لأول مرة في نسخته الرابعة دريبيات الإثارة في منافسات فئة الصفر والشعل.

وتشتد المنافسة غداً الاثنين بعودة ديربي الإثارة بين مالك الإبل "الصفر" المواطن السعودي أهلال عائض الشيباني، والكويتي دبوس مبارك الدبوس؛ حيث يتنافسان على لقب ( 20 نخبة النخبة).

وكان التنافس بين "الدغيثر" و"الدبوس" حاضراً بين الطرفين في مسابقة بيرق المؤسس الخميس الماضي، حيث دخلا وسط مسيرتين ضخمتين رافقت منقيتيهما، وسط تفاعل مميز ساده الاحترام لكل المشاركين، وتقاسمت الجماهير تشجيع المنقيتين، وخطف الدبوس الفوز بالمركز الأول وحل الدغيثر في المركز الثاني.

وعلى ذات الصعيد يعود تنافس الثنائي مطلق صقر السهلي وحنس أبا الخيل العتيبي في فئة الشعل المتنافسة على لقب ( 20 نخبة النخبة) فيما دخل معهما في غمار المنافسة فلاح بن ملحم المطيري.

وتكمن فصول مسابقة " النخبة " بقيام المالك بترقيم إبله من 1 إلى 20 حسب الأجمل فالأجمل وتوضع كل فردية بحسب الرقم في شبك لوحدها وتوضع معها فرديات المنافس الآخر التي تحمل ذات الرقم، مثلاً فردية المشارك التي تحمل رقم 1 تكون مع الفردية التي تحمل نفس الرقم من المتسابق الآخر والفرديتان في شبك واحد، وهكذا تتسلسل الأرقام حتى الرقم 20، ويكون التحكيم وفق المستويات والتقييم بدرجات متفاوتة ومختلفة للمجموعة وتبدأ بأعلى درجات من الرقم واحد وتقل تنازلياً حتى الوصول لرقم 20، وعلى ذلك يجب على المالك أن يكون لديه خلفية فيضع الأقوى من حلاله في المقدمة.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
08:07 PM

النخبة تُعيد ديربيات الإثارة لمنافسات "الصفر والشعل" بمهرجان الإبل

مسابقة تنطلق لأول مرة في نسخة المهرجان الرابعة غداً الاثنين

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مسلّم الهواملة - الرياض
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11,817

تصوير: مشاري الذيابي: تعيد مسابقة النخبة التي أقرها مهرجان الملك عبد العزيز لأول مرة في نسخته الرابعة دريبيات الإثارة في منافسات فئة الصفر والشعل.

وتشتد المنافسة غداً الاثنين بعودة ديربي الإثارة بين مالك الإبل "الصفر" المواطن السعودي أهلال عائض الشيباني، والكويتي دبوس مبارك الدبوس؛ حيث يتنافسان على لقب ( 20 نخبة النخبة).

وكان التنافس بين "الدغيثر" و"الدبوس" حاضراً بين الطرفين في مسابقة بيرق المؤسس الخميس الماضي، حيث دخلا وسط مسيرتين ضخمتين رافقت منقيتيهما، وسط تفاعل مميز ساده الاحترام لكل المشاركين، وتقاسمت الجماهير تشجيع المنقيتين، وخطف الدبوس الفوز بالمركز الأول وحل الدغيثر في المركز الثاني.

وعلى ذات الصعيد يعود تنافس الثنائي مطلق صقر السهلي وحنس أبا الخيل العتيبي في فئة الشعل المتنافسة على لقب ( 20 نخبة النخبة) فيما دخل معهما في غمار المنافسة فلاح بن ملحم المطيري.

وتكمن فصول مسابقة " النخبة " بقيام المالك بترقيم إبله من 1 إلى 20 حسب الأجمل فالأجمل وتوضع كل فردية بحسب الرقم في شبك لوحدها وتوضع معها فرديات المنافس الآخر التي تحمل ذات الرقم، مثلاً فردية المشارك التي تحمل رقم 1 تكون مع الفردية التي تحمل نفس الرقم من المتسابق الآخر والفرديتان في شبك واحد، وهكذا تتسلسل الأرقام حتى الرقم 20، ويكون التحكيم وفق المستويات والتقييم بدرجات متفاوتة ومختلفة للمجموعة وتبدأ بأعلى درجات من الرقم واحد وتقل تنازلياً حتى الوصول لرقم 20، وعلى ذلك يجب على المالك أن يكون لديه خلفية فيضع الأقوى من حلاله في المقدمة.

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