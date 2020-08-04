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"الصحة" تعلن تسجيل 1635 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1342 إصابة

"رويترز": "كورونا" يُودي بحياة 500 شخص في اليمن

إجمالي الإصابات بلغ 1.740

ذكر إحصاء لـ"رويترز"، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في اليمن بلغ 500 حالة، على الرغم من أن منظمات الإغاثة تشير إلى أن حصيلة الوفيات قد تكون أعلى من ذلك بكثير.

وأضاف الإحصاء إلى أن الحكومة الشرعية أعلنت أن عدد المصابين بفيروس كورونا المسبّب لمرض كوفيد-19 بلغ 1.740 شخصًا؛ بينهم 499 حالة وفاة، بينما لم تفصح ميليشيا الحوثي عن أي أرقام بخصوص المصابين والوفيات منذ 16 مايو (أيار).

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك 1.738 حالة إصابة بكوفيد-19؛ بينها 500 وفاة، لكن العدد لا يشمل أرقامًا من ميليشيا الحوثي.

فيروس كورونا الجديد

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"رويترز": "كورونا" يُودي بحياة 500 شخص في اليمن
سبق

ذكر إحصاء لـ"رويترز"، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في اليمن بلغ 500 حالة، على الرغم من أن منظمات الإغاثة تشير إلى أن حصيلة الوفيات قد تكون أعلى من ذلك بكثير.

وأضاف الإحصاء إلى أن الحكومة الشرعية أعلنت أن عدد المصابين بفيروس كورونا المسبّب لمرض كوفيد-19 بلغ 1.740 شخصًا؛ بينهم 499 حالة وفاة، بينما لم تفصح ميليشيا الحوثي عن أي أرقام بخصوص المصابين والوفيات منذ 16 مايو (أيار).

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك 1.738 حالة إصابة بكوفيد-19؛ بينها 500 وفاة، لكن العدد لا يشمل أرقامًا من ميليشيا الحوثي.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
04:29 PM

"رويترز": "كورونا" يُودي بحياة 500 شخص في اليمن

إجمالي الإصابات بلغ 1.740

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر إحصاء لـ"رويترز"، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في اليمن بلغ 500 حالة، على الرغم من أن منظمات الإغاثة تشير إلى أن حصيلة الوفيات قد تكون أعلى من ذلك بكثير.

وأضاف الإحصاء إلى أن الحكومة الشرعية أعلنت أن عدد المصابين بفيروس كورونا المسبّب لمرض كوفيد-19 بلغ 1.740 شخصًا؛ بينهم 499 حالة وفاة، بينما لم تفصح ميليشيا الحوثي عن أي أرقام بخصوص المصابين والوفيات منذ 16 مايو (أيار).

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك 1.738 حالة إصابة بكوفيد-19؛ بينها 500 وفاة، لكن العدد لا يشمل أرقامًا من ميليشيا الحوثي.

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