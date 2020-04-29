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بسبب برنامجه المثير للجدل.. منع رامز جلال من الظهور بأي وسيلة إعلامية في مصر

نقيب الإعلاميين المصريين: محتوى البرنامج تَضرر منه المواطنون ومستشفى الأمراض النفسية

قرر نقيب الإعلاميين المصريين الدكتور طارق سعدة، منع ظهور رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تُبث داخل جمهورية مصر العربية، لحين تسوية أوضاعه القانونية؛ وفقًا لموقع "اليوم السابع".

وتفصيلًا.. جاءت حيثيات القرار؛ أنه بالإشارة إلى ما ورد في تقرير المرصد الخاص بنقابة الإعلاميين بشأن الخروقات التي ينتهجها برنامج "رامز مجنون رسمي" لمقدمه رامز جلال على قناة "إم بي سي مصر"، وبالإشارة إلى ما ورد في بيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج سالف الذكر، وبالإشارة إلى تضرر الكثير من المواطنين من محتوى البرنامج سالف الذكر؛ فقد أكدت حيثيات القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور المصري في مادته العاشرة والتي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وفي مادته 51 على أن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، وعلى قانون نقابة الإعلاميين في مادته الثالثة التي تنص على الآتي: تهدف النقابة إلى ضمان أداء الإعلامي لرسالته في تبصير المجتمع بقضاياه، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة؛ في إطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون وميثاق الشرف الإعلامي.

رامز جلال برنامج رامز مجنون رسمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بسبب برنامجه المثير للجدل.. منع رامز جلال من الظهور بأي وسيلة إعلامية في مصر
سبق

قرر نقيب الإعلاميين المصريين الدكتور طارق سعدة، منع ظهور رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تُبث داخل جمهورية مصر العربية، لحين تسوية أوضاعه القانونية؛ وفقًا لموقع "اليوم السابع".

وتفصيلًا.. جاءت حيثيات القرار؛ أنه بالإشارة إلى ما ورد في تقرير المرصد الخاص بنقابة الإعلاميين بشأن الخروقات التي ينتهجها برنامج "رامز مجنون رسمي" لمقدمه رامز جلال على قناة "إم بي سي مصر"، وبالإشارة إلى ما ورد في بيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج سالف الذكر، وبالإشارة إلى تضرر الكثير من المواطنين من محتوى البرنامج سالف الذكر؛ فقد أكدت حيثيات القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور المصري في مادته العاشرة والتي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وفي مادته 51 على أن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، وعلى قانون نقابة الإعلاميين في مادته الثالثة التي تنص على الآتي: تهدف النقابة إلى ضمان أداء الإعلامي لرسالته في تبصير المجتمع بقضاياه، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة؛ في إطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون وميثاق الشرف الإعلامي.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
09:24 PM

بسبب برنامجه المثير للجدل.. منع رامز جلال من الظهور بأي وسيلة إعلامية في مصر

نقيب الإعلاميين المصريين: محتوى البرنامج تَضرر منه المواطنون ومستشفى الأمراض النفسية

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قاسم الخبراني - الرياض
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3,623

قرر نقيب الإعلاميين المصريين الدكتور طارق سعدة، منع ظهور رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تُبث داخل جمهورية مصر العربية، لحين تسوية أوضاعه القانونية؛ وفقًا لموقع "اليوم السابع".

وتفصيلًا.. جاءت حيثيات القرار؛ أنه بالإشارة إلى ما ورد في تقرير المرصد الخاص بنقابة الإعلاميين بشأن الخروقات التي ينتهجها برنامج "رامز مجنون رسمي" لمقدمه رامز جلال على قناة "إم بي سي مصر"، وبالإشارة إلى ما ورد في بيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج سالف الذكر، وبالإشارة إلى تضرر الكثير من المواطنين من محتوى البرنامج سالف الذكر؛ فقد أكدت حيثيات القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور المصري في مادته العاشرة والتي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وفي مادته 51 على أن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، وعلى قانون نقابة الإعلاميين في مادته الثالثة التي تنص على الآتي: تهدف النقابة إلى ضمان أداء الإعلامي لرسالته في تبصير المجتمع بقضاياه، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة؛ في إطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون وميثاق الشرف الإعلامي.

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