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لاعب سلة سابق يضبط مواجهة الهلال وفلامينغو

يحمل الجنسية الأمريكية وينحدر من أصول مغربية

أسندت مواجهة الهلال السعودي وفلامينغو البرازيلي اليوم الثلاثاء في دور الأربعة من مونديال الأندية 2019 المقام في الدوحة للحكم الدولي "الأمريكي" إسماعيل الفاتح ذي الأصول العربية المغربية والذي سبق له أن مارس كرة سلة كلاعب في الولايات المتحدة الأمريكية".

ويعد الفاتح من الكفاءات التحكيمية المميزة على مستوى العالم حيث قاد نهائي كأس العالم للشباب 2019 بين منتخبي أوكرانيا وكوريا الجنوبية، كما سبق أن قاد مواجهات في الدوري السعودي للمحترفين، وكان الفاتح قد ظهر كحكم رابع في مواجهتي (السد القطري وهينجين سبورت) و(الهلال أمام الترجي التونسي) في المونديال الحالي.

مونديال الأندية 2019 الهلال فيلامينغو الحكم إسماعيل الفاتح

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لاعب سلة سابق يضبط مواجهة الهلال وفلامينغو
سبق

أسندت مواجهة الهلال السعودي وفلامينغو البرازيلي اليوم الثلاثاء في دور الأربعة من مونديال الأندية 2019 المقام في الدوحة للحكم الدولي "الأمريكي" إسماعيل الفاتح ذي الأصول العربية المغربية والذي سبق له أن مارس كرة سلة كلاعب في الولايات المتحدة الأمريكية".

ويعد الفاتح من الكفاءات التحكيمية المميزة على مستوى العالم حيث قاد نهائي كأس العالم للشباب 2019 بين منتخبي أوكرانيا وكوريا الجنوبية، كما سبق أن قاد مواجهات في الدوري السعودي للمحترفين، وكان الفاتح قد ظهر كحكم رابع في مواجهتي (السد القطري وهينجين سبورت) و(الهلال أمام الترجي التونسي) في المونديال الحالي.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
12:57 AM
اخر تعديل
17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
01:47 AM

لاعب سلة سابق يضبط مواجهة الهلال وفلامينغو

يحمل الجنسية الأمريكية وينحدر من أصول مغربية

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
4
1,698

أسندت مواجهة الهلال السعودي وفلامينغو البرازيلي اليوم الثلاثاء في دور الأربعة من مونديال الأندية 2019 المقام في الدوحة للحكم الدولي "الأمريكي" إسماعيل الفاتح ذي الأصول العربية المغربية والذي سبق له أن مارس كرة سلة كلاعب في الولايات المتحدة الأمريكية".

ويعد الفاتح من الكفاءات التحكيمية المميزة على مستوى العالم حيث قاد نهائي كأس العالم للشباب 2019 بين منتخبي أوكرانيا وكوريا الجنوبية، كما سبق أن قاد مواجهات في الدوري السعودي للمحترفين، وكان الفاتح قد ظهر كحكم رابع في مواجهتي (السد القطري وهينجين سبورت) و(الهلال أمام الترجي التونسي) في المونديال الحالي.

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