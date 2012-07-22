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ملك البحرين وولي عهده يهنئان القيادة بمناسبة نجاح الحج

أشادا بقدرة المملكة على مواجهة الظروف الاستثنائية للجائحة

هنأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وقال في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين: "إن التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة حج هذا العام، والذي واكب ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، يعكس مدى قدرة المملكة العربية السعودية وحرصها على تحمل هذه المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية".

وأشاد بالجهود الكبيرة لحكومة خادم الحرمين الشريفين بتنظيم شعيرة حج هذا العام، وفق إجراءات احترازية حرصت على تحقيق أعلى معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم، مما أسهم في تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان وطمأنينة، سائلاً المولى جل وعلا أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام طاعاتهم، وأن يمن عليهم بالأجر والمغفرة، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بدوام الصحة والسعادة وموفور العافية والعمر المديد، ويديم على المملكة وشعبها نعمة الأمن والأمان والرخاء، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، ويرفع هذه الجائحة عن سائر بلاد المسلمين والبشرية جمعاء.

كما هنأ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي عكست الحرص الذي توليه حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ومساعيها المباركة لخدمة ضيوف الرحمن وفق إجراءات احترازية وتدابير وقائية أسهمت في تحقيق أعلى معايير السلامة، وتوفير أقصى درجات الراحة والعناية بصحة حجاج بيت الله الحرام، داعياً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على المملكة وشعبها بالمزيد من التقدم والنماء والرخاء في ظل قيادتها الحكيمة.

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ملك البحرين وولي عهده يهنئان القيادة بمناسبة نجاح الحج
سبق

هنأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وقال في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين: "إن التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة حج هذا العام، والذي واكب ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، يعكس مدى قدرة المملكة العربية السعودية وحرصها على تحمل هذه المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية".

وأشاد بالجهود الكبيرة لحكومة خادم الحرمين الشريفين بتنظيم شعيرة حج هذا العام، وفق إجراءات احترازية حرصت على تحقيق أعلى معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم، مما أسهم في تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان وطمأنينة، سائلاً المولى جل وعلا أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام طاعاتهم، وأن يمن عليهم بالأجر والمغفرة، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بدوام الصحة والسعادة وموفور العافية والعمر المديد، ويديم على المملكة وشعبها نعمة الأمن والأمان والرخاء، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، ويرفع هذه الجائحة عن سائر بلاد المسلمين والبشرية جمعاء.

كما هنأ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي عكست الحرص الذي توليه حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ومساعيها المباركة لخدمة ضيوف الرحمن وفق إجراءات احترازية وتدابير وقائية أسهمت في تحقيق أعلى معايير السلامة، وتوفير أقصى درجات الراحة والعناية بصحة حجاج بيت الله الحرام، داعياً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على المملكة وشعبها بالمزيد من التقدم والنماء والرخاء في ظل قيادتها الحكيمة.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
05:33 PM

ملك البحرين وولي عهده يهنئان القيادة بمناسبة نجاح الحج

أشادا بقدرة المملكة على مواجهة الظروف الاستثنائية للجائحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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هنأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وقال في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين: "إن التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة حج هذا العام، والذي واكب ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، يعكس مدى قدرة المملكة العربية السعودية وحرصها على تحمل هذه المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية".

وأشاد بالجهود الكبيرة لحكومة خادم الحرمين الشريفين بتنظيم شعيرة حج هذا العام، وفق إجراءات احترازية حرصت على تحقيق أعلى معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم، مما أسهم في تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان وطمأنينة، سائلاً المولى جل وعلا أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام طاعاتهم، وأن يمن عليهم بالأجر والمغفرة، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بدوام الصحة والسعادة وموفور العافية والعمر المديد، ويديم على المملكة وشعبها نعمة الأمن والأمان والرخاء، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، ويرفع هذه الجائحة عن سائر بلاد المسلمين والبشرية جمعاء.

كما هنأ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي عكست الحرص الذي توليه حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ومساعيها المباركة لخدمة ضيوف الرحمن وفق إجراءات احترازية وتدابير وقائية أسهمت في تحقيق أعلى معايير السلامة، وتوفير أقصى درجات الراحة والعناية بصحة حجاج بيت الله الحرام، داعياً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على المملكة وشعبها بالمزيد من التقدم والنماء والرخاء في ظل قيادتها الحكيمة.

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