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السفير "ابن عبود": في ذكرى البيعة نستحضر أعوام خير حافلة بالإنجازات

أشار إلى أن القيادة استثمرت في الإنسان ومكّنت المرأة من دورها في المجتمع

أكد سفير المملكة لدى جمهورية التشيك السفير نايف بن عبود، أن الوطن هذه الأيام يعيش مرور الذكرى الخامسة لمبايعة الشعب السعودي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملكاً للمملكة العربية السعودية.

وقال "ابن عبود": مع هذه الذكرى يستحضر أبناء هذا الوطن المبارك أعوام خير حافلة بالإنجازات وتحقيق الطموحات، وأعوام خير عمّت جميع أبناء هذا الوطن ومن كل أطيافه ومكوناته، وانطلقت فيها مسيرة الاستثمار في الإنسان، وتمكين المرأة من دورها الحقيقي في بناء المجتمع.

وأضاف: أبناء المملكة اليوم بقدر ما هم فرحون بإنجازات هذا العهد الميمون، فإنهم بالقدر نفسه مدركون أهمية المحافظة على هذه المنجزات والمكتسبات وبذل الغالي والنفيس في سبيل غدٍ مشرق تنعم فيه الأجيال القادمة بثمرات هذا الحاضر الزاهر.

وأردف: في هذه الذكرى، تتواصل المسيرة التي رسمها ملكٌ حكيم وولي عهدٍ طموح لشعبٍ وفيّ، وتتجدد البيعة وتتجدد معها عهود الولاء ومواثيق الإخلاص من السعوديين لمليكهم وولي عهده، متطلعين إلى تحقيق مزيد من الرفعة لبلادهم مهما كانت العوائق والتحديات؛ لأنهم يثقون بحكمة القيادة وحنكتها، ولأن القيادة تبادلهم هذه الثقة بثقة أكبر ولا تتردد في دعمهم وفتح الآفاق لهم لبناء بلادهم بعزم وإيمان لا يعرف المستحيل.

سفير المملكة لدى جمهورية التشيك الذكرى الخامسة للبيعة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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السفير "ابن عبود": في ذكرى البيعة نستحضر أعوام خير حافلة بالإنجازات
سبق

أكد سفير المملكة لدى جمهورية التشيك السفير نايف بن عبود، أن الوطن هذه الأيام يعيش مرور الذكرى الخامسة لمبايعة الشعب السعودي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملكاً للمملكة العربية السعودية.

وقال "ابن عبود": مع هذه الذكرى يستحضر أبناء هذا الوطن المبارك أعوام خير حافلة بالإنجازات وتحقيق الطموحات، وأعوام خير عمّت جميع أبناء هذا الوطن ومن كل أطيافه ومكوناته، وانطلقت فيها مسيرة الاستثمار في الإنسان، وتمكين المرأة من دورها الحقيقي في بناء المجتمع.

وأضاف: أبناء المملكة اليوم بقدر ما هم فرحون بإنجازات هذا العهد الميمون، فإنهم بالقدر نفسه مدركون أهمية المحافظة على هذه المنجزات والمكتسبات وبذل الغالي والنفيس في سبيل غدٍ مشرق تنعم فيه الأجيال القادمة بثمرات هذا الحاضر الزاهر.

وأردف: في هذه الذكرى، تتواصل المسيرة التي رسمها ملكٌ حكيم وولي عهدٍ طموح لشعبٍ وفيّ، وتتجدد البيعة وتتجدد معها عهود الولاء ومواثيق الإخلاص من السعوديين لمليكهم وولي عهده، متطلعين إلى تحقيق مزيد من الرفعة لبلادهم مهما كانت العوائق والتحديات؛ لأنهم يثقون بحكمة القيادة وحنكتها، ولأن القيادة تبادلهم هذه الثقة بثقة أكبر ولا تتردد في دعمهم وفتح الآفاق لهم لبناء بلادهم بعزم وإيمان لا يعرف المستحيل.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
03:05 PM

السفير "ابن عبود": في ذكرى البيعة نستحضر أعوام خير حافلة بالإنجازات

أشار إلى أن القيادة استثمرت في الإنسان ومكّنت المرأة من دورها في المجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد سفير المملكة لدى جمهورية التشيك السفير نايف بن عبود، أن الوطن هذه الأيام يعيش مرور الذكرى الخامسة لمبايعة الشعب السعودي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملكاً للمملكة العربية السعودية.

وقال "ابن عبود": مع هذه الذكرى يستحضر أبناء هذا الوطن المبارك أعوام خير حافلة بالإنجازات وتحقيق الطموحات، وأعوام خير عمّت جميع أبناء هذا الوطن ومن كل أطيافه ومكوناته، وانطلقت فيها مسيرة الاستثمار في الإنسان، وتمكين المرأة من دورها الحقيقي في بناء المجتمع.

وأضاف: أبناء المملكة اليوم بقدر ما هم فرحون بإنجازات هذا العهد الميمون، فإنهم بالقدر نفسه مدركون أهمية المحافظة على هذه المنجزات والمكتسبات وبذل الغالي والنفيس في سبيل غدٍ مشرق تنعم فيه الأجيال القادمة بثمرات هذا الحاضر الزاهر.

وأردف: في هذه الذكرى، تتواصل المسيرة التي رسمها ملكٌ حكيم وولي عهدٍ طموح لشعبٍ وفيّ، وتتجدد البيعة وتتجدد معها عهود الولاء ومواثيق الإخلاص من السعوديين لمليكهم وولي عهده، متطلعين إلى تحقيق مزيد من الرفعة لبلادهم مهما كانت العوائق والتحديات؛ لأنهم يثقون بحكمة القيادة وحنكتها، ولأن القيادة تبادلهم هذه الثقة بثقة أكبر ولا تتردد في دعمهم وفتح الآفاق لهم لبناء بلادهم بعزم وإيمان لا يعرف المستحيل.

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