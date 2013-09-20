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جدة تستضيف "الأثقال العالمية".. و"الفيصل" يرحّب بنجوم العالم

من الرابع وحتى الثاني عشر من أكتوبر المقبل

تستضيف المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في تاريخها، بطولة كأس العالم لرفع الأثقال للشباب تحت 17 عامًا، بتنظيم من الاتحاد السعودي لرفع الأثقال في محافظة جدة؛ وذلك خلال الفترة من 4- 12 من أكتوبر المقبل، بمشاركة 326 لاعبًا ولاعبة، يمثلون 45 دولة من مختلف دول العالم.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية: "إن استضافة هذه البطولة للمرة الأولى في تاريخ المملكة رغم الظروف التي يمر بها العالم جراء جائحة فيروس كورونا؛ تجسّد الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قِبَل قيادتنا الرشيدة، نحو تحقيق مستهدفات رؤيتنا رؤية المملكة 2030، وتطوير الرياضات بمختلف مسمياتها وأنواعها، والمساهمة في نمو الناتج المحلي للمملكة".

وفي ختام حديثه، رحّب وزير الرياضة بكل اللاعبين المشاركين من مختلف دول العالم في بلدهم الثاني المملكة، متمنيًا لهم طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في هذه البطولة، وتقديم مستويات فنية مميزة.

ويملك ربّاعو المملكة أربع ميداليات في هذه البطولة عبر "علي العثمان" الحاصل على ميداليتين (ذهبية وفضية) في لاس فيجاس الأمريكية 2019م، وعلي مجيد الذي حقق برونزية بطولة البيرو التي أقيمت "عن بُعد" العام الماضي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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جدة تستضيف "الأثقال العالمية".. و"الفيصل" يرحّب بنجوم العالم
سبق

تستضيف المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في تاريخها، بطولة كأس العالم لرفع الأثقال للشباب تحت 17 عامًا، بتنظيم من الاتحاد السعودي لرفع الأثقال في محافظة جدة؛ وذلك خلال الفترة من 4- 12 من أكتوبر المقبل، بمشاركة 326 لاعبًا ولاعبة، يمثلون 45 دولة من مختلف دول العالم.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية: "إن استضافة هذه البطولة للمرة الأولى في تاريخ المملكة رغم الظروف التي يمر بها العالم جراء جائحة فيروس كورونا؛ تجسّد الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قِبَل قيادتنا الرشيدة، نحو تحقيق مستهدفات رؤيتنا رؤية المملكة 2030، وتطوير الرياضات بمختلف مسمياتها وأنواعها، والمساهمة في نمو الناتج المحلي للمملكة".

وفي ختام حديثه، رحّب وزير الرياضة بكل اللاعبين المشاركين من مختلف دول العالم في بلدهم الثاني المملكة، متمنيًا لهم طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في هذه البطولة، وتقديم مستويات فنية مميزة.

ويملك ربّاعو المملكة أربع ميداليات في هذه البطولة عبر "علي العثمان" الحاصل على ميداليتين (ذهبية وفضية) في لاس فيجاس الأمريكية 2019م، وعلي مجيد الذي حقق برونزية بطولة البيرو التي أقيمت "عن بُعد" العام الماضي.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
01:54 PM

جدة تستضيف "الأثقال العالمية".. و"الفيصل" يرحّب بنجوم العالم

من الرابع وحتى الثاني عشر من أكتوبر المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تستضيف المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في تاريخها، بطولة كأس العالم لرفع الأثقال للشباب تحت 17 عامًا، بتنظيم من الاتحاد السعودي لرفع الأثقال في محافظة جدة؛ وذلك خلال الفترة من 4- 12 من أكتوبر المقبل، بمشاركة 326 لاعبًا ولاعبة، يمثلون 45 دولة من مختلف دول العالم.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية: "إن استضافة هذه البطولة للمرة الأولى في تاريخ المملكة رغم الظروف التي يمر بها العالم جراء جائحة فيروس كورونا؛ تجسّد الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قِبَل قيادتنا الرشيدة، نحو تحقيق مستهدفات رؤيتنا رؤية المملكة 2030، وتطوير الرياضات بمختلف مسمياتها وأنواعها، والمساهمة في نمو الناتج المحلي للمملكة".

وفي ختام حديثه، رحّب وزير الرياضة بكل اللاعبين المشاركين من مختلف دول العالم في بلدهم الثاني المملكة، متمنيًا لهم طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في هذه البطولة، وتقديم مستويات فنية مميزة.

ويملك ربّاعو المملكة أربع ميداليات في هذه البطولة عبر "علي العثمان" الحاصل على ميداليتين (ذهبية وفضية) في لاس فيجاس الأمريكية 2019م، وعلي مجيد الذي حقق برونزية بطولة البيرو التي أقيمت "عن بُعد" العام الماضي.

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