"سكني" يتيح 67 ألف وحدة سكنية عبر 23 مشروعاً في مكة

كشف برنامج سكني أن عدد المشاريع السكنية للوحدات تحت الإنشاء في منطقة مكة المكرمة بلغت 23 مشروعاً، تتيح نحو 67,220 وحدة سكنية، على مساحات إجمالية تصل إلى 14.3 مليون م2. وأوضح البرنامج أن المشاريع تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص وتتوزع في منطقة مكة المكرمة، توفّر وحدات سكنية بمواصفات عالية وخيارات متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس، بأسعار مناسبة، وذلك في إطار جهود البرنامج لتحقيق أهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، لرفع نسبة التملك السكني والوصول إلى 70% بحلول عام 2030. وذكر البرنامج أن محافظة جدة تستحوذ على العدد الأكبر من المشاريع بواقع 15 مشروعاً تضم 55,167 وحدة سكنية على مساحة تبلغ 5.2 ملايين م2، ثلاثة منها تقع ضمن ضاحية الميّار السكنية التي توفّر 17,961 وحدة سكنية على مساحة 3.9 ملايين م2، وهي: "ربى جدة وأعالي جدة وتلال الغروب"، وثلاثة منها تقع ضمن ضاحية الجوهرة السكنية التي توفّر6980 وحدة سكنية على مساحة 2 مليون م2، وهي: "بوفارديا سيتي وفينان والجوهرة ريزيدنس"، وبقية المشاريع تتوزع في مواقع استراتيجية وسط وشمال محافظة جدة، وهي: "خيالا- دار سمو، وخيالا- المهندية، وخيالا- سما جدة، وداري كيو، وجدة جاردنز، وأبحر بارك، وقرية موجان، وروابي الحجاز، وأبراج بوابة التحلية 1". وتحتضن مكة المكرمة ثلاثة مشاريع تحت الإنشاء توفّر 5607 وحدات سكنية على مساحة تتجاوز 1.3 مليون م2 في مواقع استراتيجية على طرق رئيسية ومحورية داخل حدود الحرم المكي، وهي: "ريتاج مكة" و"المعيصم" و"جوهرة الرصيفة"، ضمن خيارات وتصاميم عصرية متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة تلبي احتياجات الأسر السعودية. وتشهد محافظة الطائف تنفيذ ثلاثة مشاريع سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص تشمل على 5819 وحدة سكنية، على مساحة إجمالية تبلغ 6.8 ملايين م2 تتميز بمواقعها الاستراتيجية في الطائف، وهي "تاج المصيف" و"الفتح" و"مدينة الورود"، فيما تضّم محافظة رابغ مشروعين سكنيين هما: "ديار رابغ" و"الشروق" يوفران 629 وحدة سكنية على مساحة 410 آلاف م2. وأكد برنامج "سكني" على استمراره في توفير المزيد من الخيارات السكنية المتنوعة التي تلائم رغبات وتطلعات الأسر السعودية، وإضافة المزيد من المشاريع والمخططات السكنية وإتاحة حجزها عبر موقع وتطبيق "سكني" بالاستفادة من الحلول التمويلية المدعومة بما يسهم في تمكين الأسر السعودية من التملك ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق والخدمات اللازمة لتوفير أسلوب حياة عصرية. وأوضح أنه بإمكان الجميع الاطلاع على مشاريع منطقة مكة المكرمة من خلال زيارة الرابط التالي: https://cutt.us/Jn9ob . يذكر أن برنامج "سكني" قدم خدماته إلى أكثر من 1.1 مليون أسرة سعودية منذ انطلاقه في 2017 حتى نهاية 2020 من خلال مختلف الخيارات السكنية والحلول التمويلية، منها أكثر من 390 ألف أسرة خلال 2020 ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسّرة في إطار تسهيل التملّك السكني للأسر السعودية ورفع نسبته وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

"سكني" يتيح 67 ألف وحدة سكنية عبر 23 مشروعاً في مكة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-04 كشف برنامج سكني أن عدد المشاريع السكنية للوحدات تحت الإنشاء في منطقة مكة المكرمة بلغت 23 مشروعاً، تتيح نحو 67,220 وحدة سكنية، على مساحات إجمالية تصل إلى 14.3 مليون م2.



وأوضح البرنامج أن المشاريع تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص وتتوزع في منطقة مكة المكرمة، توفّر وحدات سكنية بمواصفات عالية وخيارات متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس، بأسعار مناسبة، وذلك في إطار جهود البرنامج لتحقيق أهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، لرفع نسبة التملك السكني والوصول إلى 70% بحلول عام 2030.



وذكر البرنامج أن محافظة جدة تستحوذ على العدد الأكبر من المشاريع بواقع 15 مشروعاً تضم 55,167 وحدة سكنية على مساحة تبلغ 5.2 ملايين م2، ثلاثة منها تقع ضمن ضاحية الميّار السكنية التي توفّر 17,961 وحدة سكنية على مساحة 3.9 ملايين م2، وهي: "ربى جدة وأعالي جدة وتلال الغروب"، وثلاثة منها تقع ضمن ضاحية الجوهرة السكنية التي توفّر6980 وحدة سكنية على مساحة 2 مليون م2، وهي: "بوفارديا سيتي وفينان والجوهرة ريزيدنس"، وبقية المشاريع تتوزع في مواقع استراتيجية وسط وشمال محافظة جدة، وهي: "خيالا- دار سمو، وخيالا- المهندية، وخيالا- سما جدة، وداري كيو، وجدة جاردنز، وأبحر بارك، وقرية موجان، وروابي الحجاز، وأبراج بوابة التحلية 1".



وتحتضن مكة المكرمة ثلاثة مشاريع تحت الإنشاء توفّر 5607 وحدات سكنية على مساحة تتجاوز 1.3 مليون م2 في مواقع استراتيجية على طرق رئيسية ومحورية داخل حدود الحرم المكي، وهي: "ريتاج مكة" و"المعيصم" و"جوهرة الرصيفة"، ضمن خيارات وتصاميم عصرية متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة تلبي احتياجات الأسر السعودية.



وتشهد محافظة الطائف تنفيذ ثلاثة مشاريع سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص تشمل على 5819 وحدة سكنية، على مساحة إجمالية تبلغ 6.8 ملايين م2 تتميز بمواقعها الاستراتيجية في الطائف، وهي "تاج المصيف" و"الفتح" و"مدينة الورود"، فيما تضّم محافظة رابغ مشروعين سكنيين هما: "ديار رابغ" و"الشروق" يوفران 629 وحدة سكنية على مساحة 410 آلاف م2.



وأكد برنامج "سكني" على استمراره في توفير المزيد من الخيارات السكنية المتنوعة التي تلائم رغبات وتطلعات الأسر السعودية، وإضافة المزيد من المشاريع والمخططات السكنية وإتاحة حجزها عبر موقع وتطبيق "سكني" بالاستفادة من الحلول التمويلية المدعومة بما يسهم في تمكين الأسر السعودية من التملك ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق والخدمات اللازمة لتوفير أسلوب حياة عصرية.

وأوضح أنه بإمكان الجميع الاطلاع على مشاريع منطقة مكة المكرمة من خلال زيارة الرابط التالي: https://cutt.us/Jn9ob .



يذكر أن برنامج "سكني" قدم خدماته إلى أكثر من 1.1 مليون أسرة سعودية منذ انطلاقه في 2017 حتى نهاية 2020 من خلال مختلف الخيارات السكنية والحلول التمويلية، منها أكثر من 390 ألف أسرة خلال 2020 ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسّرة في إطار تسهيل التملّك السكني للأسر السعودية ورفع نسبته وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442 04:14 PM

"سكني" يتيح 67 ألف وحدة سكنية عبر 23 مشروعاً في مكة على مساحات إجمالية تصل إلى 14.3 مليون م2





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كشف برنامج سكني أن عدد المشاريع السكنية للوحدات تحت الإنشاء في منطقة مكة المكرمة بلغت 23 مشروعاً، تتيح نحو 67,220 وحدة سكنية، على مساحات إجمالية تصل إلى 14.3 مليون م2.



وأوضح البرنامج أن المشاريع تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص وتتوزع في منطقة مكة المكرمة، توفّر وحدات سكنية بمواصفات عالية وخيارات متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس، بأسعار مناسبة، وذلك في إطار جهود البرنامج لتحقيق أهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، لرفع نسبة التملك السكني والوصول إلى 70% بحلول عام 2030.



وذكر البرنامج أن محافظة جدة تستحوذ على العدد الأكبر من المشاريع بواقع 15 مشروعاً تضم 55,167 وحدة سكنية على مساحة تبلغ 5.2 ملايين م2، ثلاثة منها تقع ضمن ضاحية الميّار السكنية التي توفّر 17,961 وحدة سكنية على مساحة 3.9 ملايين م2، وهي: "ربى جدة وأعالي جدة وتلال الغروب"، وثلاثة منها تقع ضمن ضاحية الجوهرة السكنية التي توفّر6980 وحدة سكنية على مساحة 2 مليون م2، وهي: "بوفارديا سيتي وفينان والجوهرة ريزيدنس"، وبقية المشاريع تتوزع في مواقع استراتيجية وسط وشمال محافظة جدة، وهي: "خيالا- دار سمو، وخيالا- المهندية، وخيالا- سما جدة، وداري كيو، وجدة جاردنز، وأبحر بارك، وقرية موجان، وروابي الحجاز، وأبراج بوابة التحلية 1".



وتحتضن مكة المكرمة ثلاثة مشاريع تحت الإنشاء توفّر 5607 وحدات سكنية على مساحة تتجاوز 1.3 مليون م2 في مواقع استراتيجية على طرق رئيسية ومحورية داخل حدود الحرم المكي، وهي: "ريتاج مكة" و"المعيصم" و"جوهرة الرصيفة"، ضمن خيارات وتصاميم عصرية متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة تلبي احتياجات الأسر السعودية.



وتشهد محافظة الطائف تنفيذ ثلاثة مشاريع سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص تشمل على 5819 وحدة سكنية، على مساحة إجمالية تبلغ 6.8 ملايين م2 تتميز بمواقعها الاستراتيجية في الطائف، وهي "تاج المصيف" و"الفتح" و"مدينة الورود"، فيما تضّم محافظة رابغ مشروعين سكنيين هما: "ديار رابغ" و"الشروق" يوفران 629 وحدة سكنية على مساحة 410 آلاف م2.



وأكد برنامج "سكني" على استمراره في توفير المزيد من الخيارات السكنية المتنوعة التي تلائم رغبات وتطلعات الأسر السعودية، وإضافة المزيد من المشاريع والمخططات السكنية وإتاحة حجزها عبر موقع وتطبيق "سكني" بالاستفادة من الحلول التمويلية المدعومة بما يسهم في تمكين الأسر السعودية من التملك ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق والخدمات اللازمة لتوفير أسلوب حياة عصرية.

وأوضح أنه بإمكان الجميع الاطلاع على مشاريع منطقة مكة المكرمة من خلال زيارة الرابط التالي: https://cutt.us/Jn9ob .



يذكر أن برنامج "سكني" قدم خدماته إلى أكثر من 1.1 مليون أسرة سعودية منذ انطلاقه في 2017 حتى نهاية 2020 من خلال مختلف الخيارات السكنية والحلول التمويلية، منها أكثر من 390 ألف أسرة خلال 2020 ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسّرة في إطار تسهيل التملّك السكني للأسر السعودية ورفع نسبته وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.