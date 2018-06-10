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بعد أن اتهمها بالتضليل.. الاتحاد الأوروبي: لا نريد حرب باردة مع الصين

"بوريل" دعا الأعضاء إلى التحلي بمزيد من الحكمة

ذكر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، أنه طمأن وزير الخارجية الصيني بأن التكتل لا يريد حرباً باردة، بعد أن اتهم بكين بشنّ حملة تضليل بخصوص فيروس كورونا المستجدّ.

وأكد "بوريل" أن الاتحاد الأوروبي لن يبدأ أي شيء مع الصين، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأشار المسؤول الأوروبي الذي دعا في الأسابيع الأخيرة إلى موقف أقوى للاتحاد الأوروبي تجاه الصين، وحذّر من أن بكين لا تشارك القيم الأوروبية، إلى أن الحكومات بحاجة إلى التحلي بمزيد من الحكمة.

وكان "بوريل" قد اتهم موسكو وبكين بالسعي إلى تقويض الحوار الديمقراطي ومفاقمة الاستقطاب الاجتماعي وتحسين صورتهما في سياق "كوفيد-19".

ويثير الخلاف توتراً قبيل قمة بالفيديو في وقت لاحق هذا الشهر بين رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، وقادة صينيين.

واتهم الاتحاد بكين بأنها "منافس منهجي"، ما أثار استياء المسؤولين الصينيين، وسعى إلى تحديها في قضايا حقوق الإنسان مثل التيبت وهونغ كونغ، لكن الاتحاد الأوروبي كافح من أجل الحفاظ على جبهة موحدة، فيما تسعى 27 حكومة وطنية لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية مع العملاق الآسيوي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد أن اتهمها بالتضليل.. الاتحاد الأوروبي: لا نريد حرب باردة مع الصين
سبق

ذكر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، أنه طمأن وزير الخارجية الصيني بأن التكتل لا يريد حرباً باردة، بعد أن اتهم بكين بشنّ حملة تضليل بخصوص فيروس كورونا المستجدّ.

وأكد "بوريل" أن الاتحاد الأوروبي لن يبدأ أي شيء مع الصين، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأشار المسؤول الأوروبي الذي دعا في الأسابيع الأخيرة إلى موقف أقوى للاتحاد الأوروبي تجاه الصين، وحذّر من أن بكين لا تشارك القيم الأوروبية، إلى أن الحكومات بحاجة إلى التحلي بمزيد من الحكمة.

وكان "بوريل" قد اتهم موسكو وبكين بالسعي إلى تقويض الحوار الديمقراطي ومفاقمة الاستقطاب الاجتماعي وتحسين صورتهما في سياق "كوفيد-19".

ويثير الخلاف توتراً قبيل قمة بالفيديو في وقت لاحق هذا الشهر بين رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، وقادة صينيين.

واتهم الاتحاد بكين بأنها "منافس منهجي"، ما أثار استياء المسؤولين الصينيين، وسعى إلى تحديها في قضايا حقوق الإنسان مثل التيبت وهونغ كونغ، لكن الاتحاد الأوروبي كافح من أجل الحفاظ على جبهة موحدة، فيما تسعى 27 حكومة وطنية لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية مع العملاق الآسيوي.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
05:27 PM

بعد أن اتهمها بالتضليل.. الاتحاد الأوروبي: لا نريد حرب باردة مع الصين

"بوريل" دعا الأعضاء إلى التحلي بمزيد من الحكمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، أنه طمأن وزير الخارجية الصيني بأن التكتل لا يريد حرباً باردة، بعد أن اتهم بكين بشنّ حملة تضليل بخصوص فيروس كورونا المستجدّ.

وأكد "بوريل" أن الاتحاد الأوروبي لن يبدأ أي شيء مع الصين، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأشار المسؤول الأوروبي الذي دعا في الأسابيع الأخيرة إلى موقف أقوى للاتحاد الأوروبي تجاه الصين، وحذّر من أن بكين لا تشارك القيم الأوروبية، إلى أن الحكومات بحاجة إلى التحلي بمزيد من الحكمة.

وكان "بوريل" قد اتهم موسكو وبكين بالسعي إلى تقويض الحوار الديمقراطي ومفاقمة الاستقطاب الاجتماعي وتحسين صورتهما في سياق "كوفيد-19".

ويثير الخلاف توتراً قبيل قمة بالفيديو في وقت لاحق هذا الشهر بين رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، وقادة صينيين.

واتهم الاتحاد بكين بأنها "منافس منهجي"، ما أثار استياء المسؤولين الصينيين، وسعى إلى تحديها في قضايا حقوق الإنسان مثل التيبت وهونغ كونغ، لكن الاتحاد الأوروبي كافح من أجل الحفاظ على جبهة موحدة، فيما تسعى 27 حكومة وطنية لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية مع العملاق الآسيوي.

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