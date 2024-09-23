قائدا القوات البرية والجوية يرفعان التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني

أكدا أنها مناسبة عظيمة نستحضر فيه جميعاً ما قام به مؤسس هذه البلاد

رفع قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله محمد المطير، وقائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو التهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والشعب الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وقال الفريق "المطير": "الحمد لله الذي منّ على هذه البلاد بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى وميّزها بالبركة والخير والنماء والأمن والأمان وأكرمها بالتوحيد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- وقَيَّض لها أبناءه البررة من بعده لمواصلة البناء والتطوير والتحديث، داعياً الله أن يديم على المملكة مجدها وقوتها وأمنها وازدهارها بحكمة قيادتها المخلصة ووعيها ورؤيتها السديدة الثاقبة وبوفاء أبناء شعبها الكريم.

فيما قال الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو: اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 89 يعد مناسبة غالية علينا جميعاً، كيف لا ونحن نستحضر فيه جميعاً ما قام به مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- والرجال المخلصون معه من توحيد هذه المملكة المترامية الأطراف، ولم الشمل، وجمع الشتات تحت راية واحدة وكلمة واحدة كلمة التوحيد.

وأوضح قائد قوات الدفاع الجوي: إننا في هذا اليوم نستلهم الدروس من سيرة القائد المحنك الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- الذي استطاع بتوفيق الله ثم بحنكته وبصيرته أن يضع قواعد هذا البناء الشامخ لينطلق بخطى ثابتة وعلى نهجه أبنائه من بعده نحو التطور والبناء حتى وصلنا إلى هذا العصر الزاهر.