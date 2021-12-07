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عن حساب البرد والحر.. "الزعاق" يبلور ماهية اقتران هلال جمادى الأولى!

قال: إذا اقترن القمر بالنجم يبدأ حساب الأبراج ويهتم بها المنجمون.. "الربط"

قال خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، إن أقرب مسافة بين جرمين سماويين تسمى عند العرب بالاقتران، فإذا اقترن القمر بالشمس يولد الشهر الهجري ويهتم بها المؤقتون، وإذا اقترن القمر بالثريا يبدأ حساب البرد والحر ويهتم بها الحسابة من العامة، وإذا اقترن القمر بالنجم يبدأ حساب الأبراج ويهتم بها المنجمون وهي ربط الحوادث الكونية والسلوكيات البشرية بالشواهد السماوية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "خلال هذا الأسبوع سيقترن هلال جمادى الأولى بألمع الكواكب السماوية وتشاهد الظاهرة بالعين المجردة، فيوم الثلاثاء سيقترن بكوكب الزهرة، ويوم الأربعاء سيقترن بكوكب زحل، ويوم الخميس سيقترن بكوكب المشتري".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عن حساب البرد والحر.. "الزعاق" يبلور ماهية اقتران هلال جمادى الأولى!
سبق

قال خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، إن أقرب مسافة بين جرمين سماويين تسمى عند العرب بالاقتران، فإذا اقترن القمر بالشمس يولد الشهر الهجري ويهتم بها المؤقتون، وإذا اقترن القمر بالثريا يبدأ حساب البرد والحر ويهتم بها الحسابة من العامة، وإذا اقترن القمر بالنجم يبدأ حساب الأبراج ويهتم بها المنجمون وهي ربط الحوادث الكونية والسلوكيات البشرية بالشواهد السماوية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "خلال هذا الأسبوع سيقترن هلال جمادى الأولى بألمع الكواكب السماوية وتشاهد الظاهرة بالعين المجردة، فيوم الثلاثاء سيقترن بكوكب الزهرة، ويوم الأربعاء سيقترن بكوكب زحل، ويوم الخميس سيقترن بكوكب المشتري".

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
10:27 AM

عن حساب البرد والحر.. "الزعاق" يبلور ماهية اقتران هلال جمادى الأولى!

قال: إذا اقترن القمر بالنجم يبدأ حساب الأبراج ويهتم بها المنجمون.. "الربط"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، إن أقرب مسافة بين جرمين سماويين تسمى عند العرب بالاقتران، فإذا اقترن القمر بالشمس يولد الشهر الهجري ويهتم بها المؤقتون، وإذا اقترن القمر بالثريا يبدأ حساب البرد والحر ويهتم بها الحسابة من العامة، وإذا اقترن القمر بالنجم يبدأ حساب الأبراج ويهتم بها المنجمون وهي ربط الحوادث الكونية والسلوكيات البشرية بالشواهد السماوية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "خلال هذا الأسبوع سيقترن هلال جمادى الأولى بألمع الكواكب السماوية وتشاهد الظاهرة بالعين المجردة، فيوم الثلاثاء سيقترن بكوكب الزهرة، ويوم الأربعاء سيقترن بكوكب زحل، ويوم الخميس سيقترن بكوكب المشتري".

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