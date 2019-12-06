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بعد "رصاص البحّار وقتيليه".. ضحايا بقاعدة أمريكية جديدة بنيران مسلح ومصرعه

واقعة "بيرل هاربور" لم يمرّ عليه 3 أيام وتأكيد رسمي على أنه "تم تأمين البوابتين"

أفادت تقارير، اليوم الجمعة، بسقوط قتيل وعدد من المصابين في حادث إطلاق نار بقاعدة جوية، تابعة لسلاح البحرية، في ولاية فلوريدا، جنوب شرقي الولايات المتحدة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فقد قُتل المسلح الذي أطلق النار في قاعدة بنساكولا الجوية، وفق مسؤولين.

وأعلنت القاعدة، في بيان نُشر على صفحتها على فيسبوك، أنه "تم تأمين بوابتي القاعدة"؛ وذلك بعد قليل من ورود أنباء عن وجود مسلح يطلق النار، مضيفة: "سيتم الإدلاء بمزيد من المعلومات لدى ورودها".

وكان بحارٌ قد أطلق الرصاص، الأربعاء، على 3 مدنيين في قاعدة بيرل هاربور التاريخية في هاواي؛ مما أدى إلى مقتل اثنين منهم قبل أن ينتحر.

إطلاق نار قاعدة جوية أمريكية سلاح البحرية قاعدة بنساكولا الجوية

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد "رصاص البحّار وقتيليه".. ضحايا بقاعدة أمريكية جديدة بنيران مسلح ومصرعه
سبق

أفادت تقارير، اليوم الجمعة، بسقوط قتيل وعدد من المصابين في حادث إطلاق نار بقاعدة جوية، تابعة لسلاح البحرية، في ولاية فلوريدا، جنوب شرقي الولايات المتحدة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فقد قُتل المسلح الذي أطلق النار في قاعدة بنساكولا الجوية، وفق مسؤولين.

وأعلنت القاعدة، في بيان نُشر على صفحتها على فيسبوك، أنه "تم تأمين بوابتي القاعدة"؛ وذلك بعد قليل من ورود أنباء عن وجود مسلح يطلق النار، مضيفة: "سيتم الإدلاء بمزيد من المعلومات لدى ورودها".

وكان بحارٌ قد أطلق الرصاص، الأربعاء، على 3 مدنيين في قاعدة بيرل هاربور التاريخية في هاواي؛ مما أدى إلى مقتل اثنين منهم قبل أن ينتحر.

06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
07:14 PM
اخر تعديل
06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
08:25 PM

بعد "رصاص البحّار وقتيليه".. ضحايا بقاعدة أمريكية جديدة بنيران مسلح ومصرعه

واقعة "بيرل هاربور" لم يمرّ عليه 3 أيام وتأكيد رسمي على أنه "تم تأمين البوابتين"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت تقارير، اليوم الجمعة، بسقوط قتيل وعدد من المصابين في حادث إطلاق نار بقاعدة جوية، تابعة لسلاح البحرية، في ولاية فلوريدا، جنوب شرقي الولايات المتحدة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فقد قُتل المسلح الذي أطلق النار في قاعدة بنساكولا الجوية، وفق مسؤولين.

وأعلنت القاعدة، في بيان نُشر على صفحتها على فيسبوك، أنه "تم تأمين بوابتي القاعدة"؛ وذلك بعد قليل من ورود أنباء عن وجود مسلح يطلق النار، مضيفة: "سيتم الإدلاء بمزيد من المعلومات لدى ورودها".

وكان بحارٌ قد أطلق الرصاص، الأربعاء، على 3 مدنيين في قاعدة بيرل هاربور التاريخية في هاواي؛ مما أدى إلى مقتل اثنين منهم قبل أن ينتحر.

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