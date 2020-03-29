النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التجارة" تغلق عمارة تجارية تستغلها عمالة مخالفة لتخزين الأغذية

تم استدعاؤهم لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم

قالت وزارة التجارة في تغريدة على حسابها على منصة تويتر إنها باشرت، بالتعاون مع الجهات الأمنية وصحة البيئة، بلاغ مواطن، ووقفت على عمارة تجارية؛ تستغلها عمالة مخالفة لتخزين الأغذية دون التزام بالاشتراطات الصحية، وبها مخالفات لنظام العمل والعمال.

وأضافت بأنه تم إغلاق الموقع، واستدعاؤهم لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وزارة التجارة تخزين الإذية الاشتراطات الصحية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التجارة" تغلق عمارة تجارية تستغلها عمالة مخالفة لتخزين الأغذية
سبق

قالت وزارة التجارة في تغريدة على حسابها على منصة تويتر إنها باشرت، بالتعاون مع الجهات الأمنية وصحة البيئة، بلاغ مواطن، ووقفت على عمارة تجارية؛ تستغلها عمالة مخالفة لتخزين الأغذية دون التزام بالاشتراطات الصحية، وبها مخالفات لنظام العمل والعمال.

وأضافت بأنه تم إغلاق الموقع، واستدعاؤهم لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
11:38 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
03:26 AM

"التجارة" تغلق عمارة تجارية تستغلها عمالة مخالفة لتخزين الأغذية

تم استدعاؤهم لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,016

قالت وزارة التجارة في تغريدة على حسابها على منصة تويتر إنها باشرت، بالتعاون مع الجهات الأمنية وصحة البيئة، بلاغ مواطن، ووقفت على عمارة تجارية؛ تستغلها عمالة مخالفة لتخزين الأغذية دون التزام بالاشتراطات الصحية، وبها مخالفات لنظام العمل والعمال.

وأضافت بأنه تم إغلاق الموقع، واستدعاؤهم لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,725
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,512
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,301
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,747

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة