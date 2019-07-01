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عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني نجران" يدعو قائدي المركبات للحيطة

طالبت المديرية باتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة)، تستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني نجران" يدعو قائدي المركبات للحيطة
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة)، تستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
09:54 AM

عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني نجران" يدعو قائدي المركبات للحيطة

طالبت المديرية باتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة)، تستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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