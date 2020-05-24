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آخر بيانات كورونا في إيران.. ارتفاع الإصابات واستقرار الوفيات

حصيلة الفيروس بالبلاد ارتفعت إلى 135701 إصابة و7417 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد، عن تسجيل 58 حالة وفاة و2180 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 135701 إصابة و7417 وفاة.

وتعكس حصيلة اليوم ارتفاعا في عدد الإصابات مقارنة مع 1869 حالة في اليوم السابق، واستقرارا في الوفيات بعد تسجيل 59 حالة حسب الإحصائية السابقة.

وأضافت الوزارة أن 2615 من المصابين في حالة صحية حرجة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 105801.


ووفق "روسيا اليوم" أشارت إلى أنه لم يتم تسجيل أي وفاة جديدة في 13 إقليماً، فيما سجلت 8 أقاليم حالة وفاة واحدة في كل منها خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة أن إقليم خوزستان لا يزال عند المؤشر الأحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، مؤكدة ضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي في كل أنحاء البلاد.

وحسب الوزارة، فإنه تم إجراء 800519 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

فيروس كورونا الجديد

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آخر بيانات كورونا في إيران.. ارتفاع الإصابات واستقرار الوفيات
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد، عن تسجيل 58 حالة وفاة و2180 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 135701 إصابة و7417 وفاة.

وتعكس حصيلة اليوم ارتفاعا في عدد الإصابات مقارنة مع 1869 حالة في اليوم السابق، واستقرارا في الوفيات بعد تسجيل 59 حالة حسب الإحصائية السابقة.

وأضافت الوزارة أن 2615 من المصابين في حالة صحية حرجة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 105801.


ووفق "روسيا اليوم" أشارت إلى أنه لم يتم تسجيل أي وفاة جديدة في 13 إقليماً، فيما سجلت 8 أقاليم حالة وفاة واحدة في كل منها خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة أن إقليم خوزستان لا يزال عند المؤشر الأحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، مؤكدة ضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي في كل أنحاء البلاد.

وحسب الوزارة، فإنه تم إجراء 800519 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
02:12 PM

آخر بيانات كورونا في إيران.. ارتفاع الإصابات واستقرار الوفيات

حصيلة الفيروس بالبلاد ارتفعت إلى 135701 إصابة و7417 وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد، عن تسجيل 58 حالة وفاة و2180 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 135701 إصابة و7417 وفاة.

وتعكس حصيلة اليوم ارتفاعا في عدد الإصابات مقارنة مع 1869 حالة في اليوم السابق، واستقرارا في الوفيات بعد تسجيل 59 حالة حسب الإحصائية السابقة.

وأضافت الوزارة أن 2615 من المصابين في حالة صحية حرجة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 105801.


ووفق "روسيا اليوم" أشارت إلى أنه لم يتم تسجيل أي وفاة جديدة في 13 إقليماً، فيما سجلت 8 أقاليم حالة وفاة واحدة في كل منها خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة أن إقليم خوزستان لا يزال عند المؤشر الأحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، مؤكدة ضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي في كل أنحاء البلاد.

وحسب الوزارة، فإنه تم إجراء 800519 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

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