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"مدير صحة الطائف" يتفقد الخدمات الصحية في مستشفى ميسان

جولة على سير العمل بمشروعيْ توسعة الطوارئ ووحدة الغسيل الكلوي

في إطار اهتمام "صحة الطائف" بالوقوف ميدانيًّا على الخدمات الصحية ومتابعتها ودعم المرافق الطبية؛ تَفَقّد صباح اليوم مدير صحة الطائف سعيد جابر القحطاني، برفقة المساعد للخدمات العلاجية الدكتور فؤاد الثبيتي مستشفى ميسان جنوب الطائف.

واطلع "القحطاني" من خلال جولته، على سير العمل بمشروع توسعة الطوارئ ومشروع إنشاء وحدة الغسيل الكلوي، كما تَفَقّد أقسام المستشفى والخدمات المقدمة به، ووجّه خلال جولته بضرورة التسريع في وتيرة العمل؛ للانتهاء من المشاريع القائمة للبنية التحتية للمستشفى.

واستقبل محافظ ميسان محمد عبدالرحمن آل شيبان بمكتبه بالمحافظة مدير الشؤون الصحية.. وفي بداية اللقاء رحّب المحافظ بمدير الشؤون الصحية؛ مشيدًا بالجهود التي بذلتها الشؤون الصحية للرقي بالخدمات الصحية.

وتم مناقشة الخدمات الصحية المقدمة في المحافظة والمراكز التابعة لها، وكذلك أهم المشاريع الصحية الحالية والمستقبلية في المحافظة.

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"مدير صحة الطائف" يتفقد الخدمات الصحية في مستشفى ميسان
سبق

في إطار اهتمام "صحة الطائف" بالوقوف ميدانيًّا على الخدمات الصحية ومتابعتها ودعم المرافق الطبية؛ تَفَقّد صباح اليوم مدير صحة الطائف سعيد جابر القحطاني، برفقة المساعد للخدمات العلاجية الدكتور فؤاد الثبيتي مستشفى ميسان جنوب الطائف.

واطلع "القحطاني" من خلال جولته، على سير العمل بمشروع توسعة الطوارئ ومشروع إنشاء وحدة الغسيل الكلوي، كما تَفَقّد أقسام المستشفى والخدمات المقدمة به، ووجّه خلال جولته بضرورة التسريع في وتيرة العمل؛ للانتهاء من المشاريع القائمة للبنية التحتية للمستشفى.

واستقبل محافظ ميسان محمد عبدالرحمن آل شيبان بمكتبه بالمحافظة مدير الشؤون الصحية.. وفي بداية اللقاء رحّب المحافظ بمدير الشؤون الصحية؛ مشيدًا بالجهود التي بذلتها الشؤون الصحية للرقي بالخدمات الصحية.

وتم مناقشة الخدمات الصحية المقدمة في المحافظة والمراكز التابعة لها، وكذلك أهم المشاريع الصحية الحالية والمستقبلية في المحافظة.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
12:30 PM

"مدير صحة الطائف" يتفقد الخدمات الصحية في مستشفى ميسان

جولة على سير العمل بمشروعيْ توسعة الطوارئ ووحدة الغسيل الكلوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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في إطار اهتمام "صحة الطائف" بالوقوف ميدانيًّا على الخدمات الصحية ومتابعتها ودعم المرافق الطبية؛ تَفَقّد صباح اليوم مدير صحة الطائف سعيد جابر القحطاني، برفقة المساعد للخدمات العلاجية الدكتور فؤاد الثبيتي مستشفى ميسان جنوب الطائف.

واطلع "القحطاني" من خلال جولته، على سير العمل بمشروع توسعة الطوارئ ومشروع إنشاء وحدة الغسيل الكلوي، كما تَفَقّد أقسام المستشفى والخدمات المقدمة به، ووجّه خلال جولته بضرورة التسريع في وتيرة العمل؛ للانتهاء من المشاريع القائمة للبنية التحتية للمستشفى.

واستقبل محافظ ميسان محمد عبدالرحمن آل شيبان بمكتبه بالمحافظة مدير الشؤون الصحية.. وفي بداية اللقاء رحّب المحافظ بمدير الشؤون الصحية؛ مشيدًا بالجهود التي بذلتها الشؤون الصحية للرقي بالخدمات الصحية.

وتم مناقشة الخدمات الصحية المقدمة في المحافظة والمراكز التابعة لها، وكذلك أهم المشاريع الصحية الحالية والمستقبلية في المحافظة.

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