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"الصحة": تسجيل 419 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 626 خلال الـ24 ساعة الماضية

"آل الشيخ" يوجّه بتفعيل خدمة الرد الآلي بثماني لغات عالمية لخدمة المعتمرين

تزامنًا مع عودة العمرة تدريجيًّا.. وتشغيل كبائن توعية بالمنطقة المركزية

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم؛ بتشغيل خدمة الرد الآلي عبر الهاتف المجاني 8002451000 للإجابة عن الفتاوى والاستفسارات الخاصة بالعمرة والزيارة على مدار الساعة وبثماني لغات عالمية، وتكليف عدد من الدعاة والداعيات بالعمل بكبائن التوعية بالمنطقة المركزية ومساجد الحل؛ تزامنًا مع الأمر السامي الكريم بعودة العمرة تدريجيًّا بدءًا من يوم غد الأحد؛ في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة لتوعية وتبصير ضيوف الرحمن بأحكام مناسك العمرة والزيارة وكل ما يحتاجون إليه من مسائل.

وأوضح الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة الشيخ محسن الحارثي، أن الأمانة أنهت كافة الاستعدادات لإطلاق خدمة الرد الآلي وكبائن التوعية التي تأتي ضمن الخدمات التوعوية والإرشادية التي تقدمها الوزارة لضيوف الرحمن، في بيان صفة العمرة من أقوال أهل العلم وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، في كل ما يتعلق باستفسارات المعتمرين.

وأوضح الشيخ محسن الحارثي أن الوزارة -وبتوجيهات ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ- تسعى بكامل طاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار وفق البروتوكولات الصحية لمنع فيروس كورونا تحقيقًا لرسالتها وفق تطلعات القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتوفير وسائل الإجابة عن الاستفتاءات عبر أحدث وسائل التقنية المتاحة.

ولفت الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة إلى أن الدعاة سيقدمون التوجيهات الشرعية المتعلقة بنسك العمرة، إلى جانب تقديم النصائح والإرشادات بأهمية الأخذ بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجهات المعنيّة للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار الشيخ محسن الحارثي -في ختام تصريحه- إلى أن خدمة الرد الآلي للاستفسارات والفتاوى أثبتت كفاءتها بالتسهيل على ضيوف الرحمن في الوصول إلى الإجابة الشافية عن إشكالاتهم بالأحكام الشرعية، سائلًا الله أن يوفق الجميع لخدمة دينه، وأن يتقبّل من الجميع صالح أعمالهم، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها، وأن يصرف عنها الوباء والبلاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ" يوجّه بتفعيل خدمة الرد الآلي بثماني لغات عالمية لخدمة المعتمرين
سبق

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم؛ بتشغيل خدمة الرد الآلي عبر الهاتف المجاني 8002451000 للإجابة عن الفتاوى والاستفسارات الخاصة بالعمرة والزيارة على مدار الساعة وبثماني لغات عالمية، وتكليف عدد من الدعاة والداعيات بالعمل بكبائن التوعية بالمنطقة المركزية ومساجد الحل؛ تزامنًا مع الأمر السامي الكريم بعودة العمرة تدريجيًّا بدءًا من يوم غد الأحد؛ في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة لتوعية وتبصير ضيوف الرحمن بأحكام مناسك العمرة والزيارة وكل ما يحتاجون إليه من مسائل.

وأوضح الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة الشيخ محسن الحارثي، أن الأمانة أنهت كافة الاستعدادات لإطلاق خدمة الرد الآلي وكبائن التوعية التي تأتي ضمن الخدمات التوعوية والإرشادية التي تقدمها الوزارة لضيوف الرحمن، في بيان صفة العمرة من أقوال أهل العلم وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، في كل ما يتعلق باستفسارات المعتمرين.

وأوضح الشيخ محسن الحارثي أن الوزارة -وبتوجيهات ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ- تسعى بكامل طاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار وفق البروتوكولات الصحية لمنع فيروس كورونا تحقيقًا لرسالتها وفق تطلعات القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتوفير وسائل الإجابة عن الاستفتاءات عبر أحدث وسائل التقنية المتاحة.

ولفت الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة إلى أن الدعاة سيقدمون التوجيهات الشرعية المتعلقة بنسك العمرة، إلى جانب تقديم النصائح والإرشادات بأهمية الأخذ بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجهات المعنيّة للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار الشيخ محسن الحارثي -في ختام تصريحه- إلى أن خدمة الرد الآلي للاستفسارات والفتاوى أثبتت كفاءتها بالتسهيل على ضيوف الرحمن في الوصول إلى الإجابة الشافية عن إشكالاتهم بالأحكام الشرعية، سائلًا الله أن يوفق الجميع لخدمة دينه، وأن يتقبّل من الجميع صالح أعمالهم، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها، وأن يصرف عنها الوباء والبلاء.

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
03:21 PM

"آل الشيخ" يوجّه بتفعيل خدمة الرد الآلي بثماني لغات عالمية لخدمة المعتمرين

تزامنًا مع عودة العمرة تدريجيًّا.. وتشغيل كبائن توعية بالمنطقة المركزية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم؛ بتشغيل خدمة الرد الآلي عبر الهاتف المجاني 8002451000 للإجابة عن الفتاوى والاستفسارات الخاصة بالعمرة والزيارة على مدار الساعة وبثماني لغات عالمية، وتكليف عدد من الدعاة والداعيات بالعمل بكبائن التوعية بالمنطقة المركزية ومساجد الحل؛ تزامنًا مع الأمر السامي الكريم بعودة العمرة تدريجيًّا بدءًا من يوم غد الأحد؛ في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة لتوعية وتبصير ضيوف الرحمن بأحكام مناسك العمرة والزيارة وكل ما يحتاجون إليه من مسائل.

وأوضح الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة الشيخ محسن الحارثي، أن الأمانة أنهت كافة الاستعدادات لإطلاق خدمة الرد الآلي وكبائن التوعية التي تأتي ضمن الخدمات التوعوية والإرشادية التي تقدمها الوزارة لضيوف الرحمن، في بيان صفة العمرة من أقوال أهل العلم وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، في كل ما يتعلق باستفسارات المعتمرين.

وأوضح الشيخ محسن الحارثي أن الوزارة -وبتوجيهات ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ- تسعى بكامل طاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار وفق البروتوكولات الصحية لمنع فيروس كورونا تحقيقًا لرسالتها وفق تطلعات القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتوفير وسائل الإجابة عن الاستفتاءات عبر أحدث وسائل التقنية المتاحة.

ولفت الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة إلى أن الدعاة سيقدمون التوجيهات الشرعية المتعلقة بنسك العمرة، إلى جانب تقديم النصائح والإرشادات بأهمية الأخذ بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجهات المعنيّة للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار الشيخ محسن الحارثي -في ختام تصريحه- إلى أن خدمة الرد الآلي للاستفسارات والفتاوى أثبتت كفاءتها بالتسهيل على ضيوف الرحمن في الوصول إلى الإجابة الشافية عن إشكالاتهم بالأحكام الشرعية، سائلًا الله أن يوفق الجميع لخدمة دينه، وأن يتقبّل من الجميع صالح أعمالهم، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها، وأن يصرف عنها الوباء والبلاء.

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