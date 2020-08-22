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"الاعتصام".. نخبة داعيات يقدّمن برنامجاً يبث مباشرة 5 أيام عبر "زووم"

تنظّمه "الشؤون الإسلامية" وتنطلق أولى محاضراته غداً.. من السُّنة إلى البدعة

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنوّرة، البرنامج الدعوي النسائي الذي ينطلق، غد الأحد؛ بعنوان "الاعتصام"، تقدمه على مدى خمسة أيام متواصلة نخبة من الداعيات عبر البث المباشر بتطبيق "زووم" يومياً في الخامسة عصراً.

ويستهل البرنامج بمحاضرة يوم الأحد تلقيها الداعية الدكتور بركة بنت مضيف الطلحي؛ بعنوان "اتباع السُّنة على فهم سلف الأمة"، فيما تلقي الداعية ريم بنت هلال السبلي؛ يوم الإثنين محاضرة بعنوان "فضل وأحكام شهر الله المحرم"، وتلقي الدكتورة بركة بنت منيف الطلحي؛ محاضرة بعنوان: "أسباب الثبات بعد رفع البلاء".

ويختتم البرنامج بمحاضرتيْن: الأولى، تقام يوم الأربعاء بعنوان "عاشوراء وبيان فضله"، وتلقيها الداعية سميرة بنت أحمد باحليوة؛ والمحاضرة الأخيرة يوم الخميس بعنوان: "البدعة أنواعها وأحكامها"، وتلقيها الداعية منيرة بنت عبدالعزيز آل الشيخ.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنوّرة، وجب بن علي العتيبي، أن هذا البرنامج يأتي ضمن خطة الفرع للبرامج الدعوية للعام الجاري ١٤٤٢هـ، ويستهدف شريحة النساء عبر قنوات البث المباشر لتوعيتهن بما يسهم في بناء البيت المسلم وتبصيرهن بأمور دينهن وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال في نفوسهن.

ونوّه "العتيبي"؛ بالجهود التي تقدمها الداعيات في البرامج النسائية بالفرع والتي تجد كل عناية ورعاية من مقام الوزارة ممثلة بالوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في إطار رسالة الوزارة وأهدافها العامة لنشر الوسطية والاعتدال ومحاربة الأفكار المتطرفة.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المدينة المنوّرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الاعتصام".. نخبة داعيات يقدّمن برنامجاً يبث مباشرة 5 أيام عبر "زووم"
سبق

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنوّرة، البرنامج الدعوي النسائي الذي ينطلق، غد الأحد؛ بعنوان "الاعتصام"، تقدمه على مدى خمسة أيام متواصلة نخبة من الداعيات عبر البث المباشر بتطبيق "زووم" يومياً في الخامسة عصراً.

ويستهل البرنامج بمحاضرة يوم الأحد تلقيها الداعية الدكتور بركة بنت مضيف الطلحي؛ بعنوان "اتباع السُّنة على فهم سلف الأمة"، فيما تلقي الداعية ريم بنت هلال السبلي؛ يوم الإثنين محاضرة بعنوان "فضل وأحكام شهر الله المحرم"، وتلقي الدكتورة بركة بنت منيف الطلحي؛ محاضرة بعنوان: "أسباب الثبات بعد رفع البلاء".

ويختتم البرنامج بمحاضرتيْن: الأولى، تقام يوم الأربعاء بعنوان "عاشوراء وبيان فضله"، وتلقيها الداعية سميرة بنت أحمد باحليوة؛ والمحاضرة الأخيرة يوم الخميس بعنوان: "البدعة أنواعها وأحكامها"، وتلقيها الداعية منيرة بنت عبدالعزيز آل الشيخ.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنوّرة، وجب بن علي العتيبي، أن هذا البرنامج يأتي ضمن خطة الفرع للبرامج الدعوية للعام الجاري ١٤٤٢هـ، ويستهدف شريحة النساء عبر قنوات البث المباشر لتوعيتهن بما يسهم في بناء البيت المسلم وتبصيرهن بأمور دينهن وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال في نفوسهن.

ونوّه "العتيبي"؛ بالجهود التي تقدمها الداعيات في البرامج النسائية بالفرع والتي تجد كل عناية ورعاية من مقام الوزارة ممثلة بالوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في إطار رسالة الوزارة وأهدافها العامة لنشر الوسطية والاعتدال ومحاربة الأفكار المتطرفة.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
01:22 PM

"الاعتصام".. نخبة داعيات يقدّمن برنامجاً يبث مباشرة 5 أيام عبر "زووم"

تنظّمه "الشؤون الإسلامية" وتنطلق أولى محاضراته غداً.. من السُّنة إلى البدعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنوّرة، البرنامج الدعوي النسائي الذي ينطلق، غد الأحد؛ بعنوان "الاعتصام"، تقدمه على مدى خمسة أيام متواصلة نخبة من الداعيات عبر البث المباشر بتطبيق "زووم" يومياً في الخامسة عصراً.

ويستهل البرنامج بمحاضرة يوم الأحد تلقيها الداعية الدكتور بركة بنت مضيف الطلحي؛ بعنوان "اتباع السُّنة على فهم سلف الأمة"، فيما تلقي الداعية ريم بنت هلال السبلي؛ يوم الإثنين محاضرة بعنوان "فضل وأحكام شهر الله المحرم"، وتلقي الدكتورة بركة بنت منيف الطلحي؛ محاضرة بعنوان: "أسباب الثبات بعد رفع البلاء".

ويختتم البرنامج بمحاضرتيْن: الأولى، تقام يوم الأربعاء بعنوان "عاشوراء وبيان فضله"، وتلقيها الداعية سميرة بنت أحمد باحليوة؛ والمحاضرة الأخيرة يوم الخميس بعنوان: "البدعة أنواعها وأحكامها"، وتلقيها الداعية منيرة بنت عبدالعزيز آل الشيخ.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنوّرة، وجب بن علي العتيبي، أن هذا البرنامج يأتي ضمن خطة الفرع للبرامج الدعوية للعام الجاري ١٤٤٢هـ، ويستهدف شريحة النساء عبر قنوات البث المباشر لتوعيتهن بما يسهم في بناء البيت المسلم وتبصيرهن بأمور دينهن وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال في نفوسهن.

ونوّه "العتيبي"؛ بالجهود التي تقدمها الداعيات في البرامج النسائية بالفرع والتي تجد كل عناية ورعاية من مقام الوزارة ممثلة بالوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في إطار رسالة الوزارة وأهدافها العامة لنشر الوسطية والاعتدال ومحاربة الأفكار المتطرفة.

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