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بعد استهداف الناقلتين وتبديد ترامب للمخاطر.. رسالة من "أبوالغيط" إلى إيران

قال: تدفع الجميع نحو مواجهة لن يسلم أي طرف منها إن نشبت.. للأسف لدينا مشكلة

دعا الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، "الإيرانيين إلى مراجعة أنفسهم وتغيير ذلك المسار"، وذلك في سياق تعليقه على استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، الخميس، وفق ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وقال أبو الغيط: "للأسف لدينا مشكلة في الشرق الأوسط مع دولة إسلامية كبيرة ومهمة هي إيران".

وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أن الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان بالخليج "يحمل بصمات" إيران، مستنداً إلى فيديو نشرته وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون".

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز: "إيران قامت بهذا الأمر"، مضيفاً: "نرى السفينة، مع لغم لم ينفجر، وهذا يحمل بصمات إيران".

من جانب آخر، بدد الرئيس الأميركي مخاطر قيام إيران بتنفيذ تهديداتها السابقة بإغلاق مضيق هرمز الذي يعتبر ممراً حيوياً لإمدادات النفط العالمية، لفترة طويلة، وقال ترامب: "لن يقوموا بإغلاقه، لن يغلق، لن يغلق لفترة طويلة وهم يعلمون ذلك، ولقد أبلغوا بذلك بأشد العبارات".

وأوضح الأمين العام للجامعة العربية أن "إيران تدفع الجميع نحو مواجهة لن يسلم أي طرف منها إن نشبت"، وحذر من أن "التطورات في منطقة الخليج تنطوي على خطر احتدام المواجهة"، ودعا إلى ضبط النفس، وذكر أن "سلوك طرف بعينه سبب لاحتدام المواجهة في منطقة الخليج"، دون ذكر هذا الطرف صراحة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد استهداف الناقلتين وتبديد ترامب للمخاطر.. رسالة من "أبوالغيط" إلى إيران
سبق

دعا الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، "الإيرانيين إلى مراجعة أنفسهم وتغيير ذلك المسار"، وذلك في سياق تعليقه على استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، الخميس، وفق ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وقال أبو الغيط: "للأسف لدينا مشكلة في الشرق الأوسط مع دولة إسلامية كبيرة ومهمة هي إيران".

وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أن الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان بالخليج "يحمل بصمات" إيران، مستنداً إلى فيديو نشرته وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون".

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز: "إيران قامت بهذا الأمر"، مضيفاً: "نرى السفينة، مع لغم لم ينفجر، وهذا يحمل بصمات إيران".

من جانب آخر، بدد الرئيس الأميركي مخاطر قيام إيران بتنفيذ تهديداتها السابقة بإغلاق مضيق هرمز الذي يعتبر ممراً حيوياً لإمدادات النفط العالمية، لفترة طويلة، وقال ترامب: "لن يقوموا بإغلاقه، لن يغلق، لن يغلق لفترة طويلة وهم يعلمون ذلك، ولقد أبلغوا بذلك بأشد العبارات".

وأوضح الأمين العام للجامعة العربية أن "إيران تدفع الجميع نحو مواجهة لن يسلم أي طرف منها إن نشبت"، وحذر من أن "التطورات في منطقة الخليج تنطوي على خطر احتدام المواجهة"، ودعا إلى ضبط النفس، وذكر أن "سلوك طرف بعينه سبب لاحتدام المواجهة في منطقة الخليج"، دون ذكر هذا الطرف صراحة.

14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
08:07 PM

بعد استهداف الناقلتين وتبديد ترامب للمخاطر.. رسالة من "أبوالغيط" إلى إيران

قال: تدفع الجميع نحو مواجهة لن يسلم أي طرف منها إن نشبت.. للأسف لدينا مشكلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، "الإيرانيين إلى مراجعة أنفسهم وتغيير ذلك المسار"، وذلك في سياق تعليقه على استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، الخميس، وفق ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وقال أبو الغيط: "للأسف لدينا مشكلة في الشرق الأوسط مع دولة إسلامية كبيرة ومهمة هي إيران".

وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أن الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان بالخليج "يحمل بصمات" إيران، مستنداً إلى فيديو نشرته وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون".

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز: "إيران قامت بهذا الأمر"، مضيفاً: "نرى السفينة، مع لغم لم ينفجر، وهذا يحمل بصمات إيران".

من جانب آخر، بدد الرئيس الأميركي مخاطر قيام إيران بتنفيذ تهديداتها السابقة بإغلاق مضيق هرمز الذي يعتبر ممراً حيوياً لإمدادات النفط العالمية، لفترة طويلة، وقال ترامب: "لن يقوموا بإغلاقه، لن يغلق، لن يغلق لفترة طويلة وهم يعلمون ذلك، ولقد أبلغوا بذلك بأشد العبارات".

وأوضح الأمين العام للجامعة العربية أن "إيران تدفع الجميع نحو مواجهة لن يسلم أي طرف منها إن نشبت"، وحذر من أن "التطورات في منطقة الخليج تنطوي على خطر احتدام المواجهة"، ودعا إلى ضبط النفس، وذكر أن "سلوك طرف بعينه سبب لاحتدام المواجهة في منطقة الخليج"، دون ذكر هذا الطرف صراحة.

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