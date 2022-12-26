فعلتُ الواجب.. شاب يُهدي كليته لوالدته في جدة منهيًا معاناتها مع الغسيل

جاء من ظهران الجنوب وخضع للفحص وتكللت عملية الزراعة بالنجاح

أنهى الشاب نايف بن سالم المهجري، معاناة والدته مع الغسيل الكلوي؛ إذ تبرع لها بإحدى كليتيه بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.

وتفصيلًا، تبرع المواطن "نايف بن سالم المهجري"، من سكان محافظة ظهران الجنوب، بإحدى كليتيه لوالدته؛ لينهي بذلك معاناتها مع الغسيل الكلوي الذي عانته كثيرًا طوال الفترة الماضية.

حيث قرر "نايف" التبرع بإحدى كليتيه لوالدته؛ إيمانًا منه بأن التبرع لوالدته واجب، وخضع للفحوص اللازمة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة قبل عملية زراعة الكلية، وقد تكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح.