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الشتاء الاسكندينافي .. "ستوكهولم" تعاني "بلا شمس".. هل يعود 1934؟

لم تظهر طوال ديسمبر ولو لساعة واحدة .. توقعات قاتمة لباقي الأيام

لم ترَ مناطق سويدية عدة بينها العاصمة ستوكهولم الشمس، ولو لساعة واحدة، حتى الآن في ديسمبر الحالي، في ظل الشتاء الإسكندينافي القاسي ذي النهار القصير، ولا يزال عدّاد معهد الساعات التي شهدت إشراقًا للشمس في معهد الأرصاد الجوية عالقًا عند نقطة الصفر.

وقال عالم المناخ في المعهد السويدي للأرصاد الجوية وعلم المياه، لينوس كارلسون: "مطلع ديسمبر كان غائمًا بأقل تعبير".

وبحسب سكاي نيوز عربية: بزغ نهار الخميس عند الساعة 08,33 وحل الظلام عند الساعة 14,48 في العاصمة السويدية، لكن من دون أي أثر للشمس التي لم ترها ستوكهولم منذ أكثر من 10 أيام؛ إذ لم تسجل أي "ساعة مشمسة" منذ مطلع الشهر الجاري، في وقت تبقى التوقعات قاتمة للأيام المقبلة.

وفي المعدل تسجل ستوكهولم 33 ساعة شمس في ديسمبر، مع ما يقرب من ساعة في اليوم.

وفي ظل الأجواء المكفهرة أصلًا في السويد والعالم بفعل الجائحة، أتى وباء كوفيد-19 على حفلات "عيد النور"، وهو تقليد سويدي يقام سنويًّا في عيد القديسة لوسيا في 13 ديسمبر.

وسنة 1934 لم تر ستوكهولم الشمس على الإطلاق طوال شهر ديسمبر.

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الشتاء الاسكندينافي .. "ستوكهولم" تعاني "بلا شمس".. هل يعود 1934؟
سبق

لم ترَ مناطق سويدية عدة بينها العاصمة ستوكهولم الشمس، ولو لساعة واحدة، حتى الآن في ديسمبر الحالي، في ظل الشتاء الإسكندينافي القاسي ذي النهار القصير، ولا يزال عدّاد معهد الساعات التي شهدت إشراقًا للشمس في معهد الأرصاد الجوية عالقًا عند نقطة الصفر.

وقال عالم المناخ في المعهد السويدي للأرصاد الجوية وعلم المياه، لينوس كارلسون: "مطلع ديسمبر كان غائمًا بأقل تعبير".

وبحسب سكاي نيوز عربية: بزغ نهار الخميس عند الساعة 08,33 وحل الظلام عند الساعة 14,48 في العاصمة السويدية، لكن من دون أي أثر للشمس التي لم ترها ستوكهولم منذ أكثر من 10 أيام؛ إذ لم تسجل أي "ساعة مشمسة" منذ مطلع الشهر الجاري، في وقت تبقى التوقعات قاتمة للأيام المقبلة.

وفي المعدل تسجل ستوكهولم 33 ساعة شمس في ديسمبر، مع ما يقرب من ساعة في اليوم.

وفي ظل الأجواء المكفهرة أصلًا في السويد والعالم بفعل الجائحة، أتى وباء كوفيد-19 على حفلات "عيد النور"، وهو تقليد سويدي يقام سنويًّا في عيد القديسة لوسيا في 13 ديسمبر.

وسنة 1934 لم تر ستوكهولم الشمس على الإطلاق طوال شهر ديسمبر.

12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442
03:34 PM

الشتاء الاسكندينافي .. "ستوكهولم" تعاني "بلا شمس".. هل يعود 1934؟

لم تظهر طوال ديسمبر ولو لساعة واحدة .. توقعات قاتمة لباقي الأيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,546

لم ترَ مناطق سويدية عدة بينها العاصمة ستوكهولم الشمس، ولو لساعة واحدة، حتى الآن في ديسمبر الحالي، في ظل الشتاء الإسكندينافي القاسي ذي النهار القصير، ولا يزال عدّاد معهد الساعات التي شهدت إشراقًا للشمس في معهد الأرصاد الجوية عالقًا عند نقطة الصفر.

وقال عالم المناخ في المعهد السويدي للأرصاد الجوية وعلم المياه، لينوس كارلسون: "مطلع ديسمبر كان غائمًا بأقل تعبير".

وبحسب سكاي نيوز عربية: بزغ نهار الخميس عند الساعة 08,33 وحل الظلام عند الساعة 14,48 في العاصمة السويدية، لكن من دون أي أثر للشمس التي لم ترها ستوكهولم منذ أكثر من 10 أيام؛ إذ لم تسجل أي "ساعة مشمسة" منذ مطلع الشهر الجاري، في وقت تبقى التوقعات قاتمة للأيام المقبلة.

وفي المعدل تسجل ستوكهولم 33 ساعة شمس في ديسمبر، مع ما يقرب من ساعة في اليوم.

وفي ظل الأجواء المكفهرة أصلًا في السويد والعالم بفعل الجائحة، أتى وباء كوفيد-19 على حفلات "عيد النور"، وهو تقليد سويدي يقام سنويًّا في عيد القديسة لوسيا في 13 ديسمبر.

وسنة 1934 لم تر ستوكهولم الشمس على الإطلاق طوال شهر ديسمبر.

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